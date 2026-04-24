В Днепре до конца года запустят еще 4 низкопольных трамвая: обновление путей уже продолжается

Мария Шевчук
Днепр
В Днепре продолжаются ремонтные работы на трамвайных путях маршрута № 1. Основной участок работ расположен на проспекте Дмитрия Яворницкого между улицами Баррикадной и Сечевых Стрельцов. Здесь уже заменено 116 метров рельсов и шпал в направлении движения к вокзалу, на следующей неделе начнется засыпка щебнем и балластировка. До конца апреля планируется обновить пути и в противоположном направлении. Все работы выполняются ночью, чтобы не останавливать дневное движение трамваев.

Последний раз этот участок ремонтировали в 1996 году – тогда уложили бетонные шпалы и рельсы. За почти 30 лет эксплуатации они дошли до аварийного состояния.

Ремонт проводится в рамках флагманского проекта первой леди Украины Елены Зеленской "Движение без барьеров" и связан с подготовкой инфраструктуры к запуску новых низкопольных трамваев. Первый из них поступил в Днепр в феврале 2026 года и уже курсирует по городу, до конца года ожидается еще четыре таких трамвая. Водители отмечают, что после ремонта скорость проезда на обновленном участке выросла.

Параллельно обновляется трамвайный переезд на пересечении улицы Паторжинского и проспекта Науки. Работы начались в начале апреля, общий объем составляет около 140 метров в одноколейном измерении, из которых около 40 метров – непосредственно переезд.

Уже уложено 6 комплектов железобетонных плит, заменены рельсы, шпалы и крепления. Железобетонные плиты уже зарекомендовали себя на других улицах города как надежное покрытие, что делает проезд более комфортным для автомобилистов. В эти выходные планируется завершить укладку еще 5 комплектов плит, после чего начнется асфальтирование.

