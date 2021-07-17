В Днепре 15-летняя девушка покончила с собой из-за учебы

В субботу, около 7 утра, в Днепре нашли труп 15-летней девушки, которая покончила с собой. Погибшая оставила предсмертную записку.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел на улице Анны Ахматовой. Тело обнаружила мать подростка во дворе своего дома.

В своей предсмертной записке погибшая указала, что не смогла поступить в учебное заведение. Поэтому и приняла решение наложить на себя руки – девушка повесилась на металлической перекладине.

За последнее время в Украине фиксируют всплеск попыток самоубийства среди подростков. За первые пять месяцев 2021 года количество случаев сравнялось с годовыми показателями двух предыдущих лет.

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"В стране в этом году мы все наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков. Только с начала года зарегистрировано 90 суицидальных случаев, в то время как за весь прошлый год их было 123, а в 2019 году — 111 ", — заявила в мае генпрокурор Ирина Венедиктова.

Поэтому призываем не игнорировать состояние ваших близких – поговорите об их проблемах или обратитесь к специалисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна третьего этажа.