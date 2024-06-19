Утверждено полноценное и бессрочное партнерство между Кельном и Днепром

Днепровские депутаты утвердили полноценное и бессрочное партнерство между Кельном и Днепром. Соответствующее решение проголосовали на 52-й очередной сессии городского совета.

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По словам заместителя городского головы, директора департамента экономики, финансов и городского бюджета Владимира Миллера, сегодняшнее решение – это знаковое событие, означающее полноценное, бессрочное побратимство между двумя крупными городами.

"В конце 2022-го между Днепром и Кельном уже было заключено соглашение о партнерстве. Сегодня мы проголосовали решение, которое повышает уровень нашего партнерства с городом Кельн до стадии партнерства-побратимства. Кельн проголосовал соответствующее решение в своем парламенте 16.05.2024. Это большая ответственность для обеих сторон. Каждая стадия партнёрства открывает новые возможности. Благодаря предыдущему за последние полтора-два года мы получили от Кельна много гуманитарной помощи, провели многочисленные мероприятия по культурной, спортивной, образовательной направленности. Следующая стадия партнерства открывает для нас возможность более масштабного финансирования проектов по восстановлению Украины в послевоенный период, не оставляя сотрудничество по более простым направлениям", – подчеркнул Владимир Миллер.

Представитель мэрии Днепра отметил, что уже в конце августа в планах проведения Дней Днепра в Кельне.

"Это будет большое масштабное мероприятие. Среди прочего будет выставка известного скульптора, работавшего в Днепре и Германии, выступление нашего известного на весь мир оркестра "Времена года". В завершение – уличная ярмарка с днепровскими интересностями в искусстве, культуре, блюдах и т.д. Важно, что перед таким масштабным мероприятием обе стороны приняли решение о полноценном и бессрочном партнерстве. Кстати, в Кельне это решение депутаты поддержали почти единогласно. Отдельная благодарность за поддержку главы города Кельн госпожи Генриетти Рекер и ее заместителю Андреасу Вольтеру. Он настоящий друг Днепра. Сегодня флаг Кельна в нашем воображении развевается с флагом Днепра – двух крупных городов, которые являются представителями большой европейской семьи", — добавил Владимир Миллер.