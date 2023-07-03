Урбанистика для пешеходов и дорога: Филатов показал, как ремонтируют на Скоробогатова в Днепре

В Днепре в разных районах продолжаются ремонты дорог. Несмотря на вызовы войны, город находит для этого ресурсы и возможности, ведь это нужно людям, отмечает мэр Борис Филатов.

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Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Днепра.

Так, на улице Дмитрия Скоробогатова строители работают уже несколько недель.

"Дорога сделана по всем европейским стандартам. Это парковочные карманы, тротуарная плитка, канализационные ливневки. И также хочу подчеркнуть, что возле улицы Скоробогатова мы сделали три придомовых территории. Люди очень довольны. Работаем дальше. Хочу напомнить всем жителям города, что у нас очень большие планы. К осени мы планируем закончить где-то 100 адресов", – отметил Филатов.

При ремонте также учитывают элементы доступности. На бордюрах обустраивают необходимые занижения и тактильную линию перед выходами на проезжую часть. Также выделяют проезды в дома, пересекающие тротуар вдоль улицы, – для дополнительного внимания водителей и пешеходов. Еще одно урбанистическое решение – цвет тротуарной плитки. По обе стороны ее укладывают более темной, а центральную часть пешеходной зоны украшают более светлым цветом. Такой визуальный эффект будет применяться и во время других ремонтов по городу.

По словам местных жителей, такой комплексный ремонт на улице Скоробогатова производят впервые за несколько десятилетий.

"И двор, и красная линия, и люки. Такой комплекс работ – просто восторг от выходящего. На Скоробогатова приятно смотреть", – отметила местная жительница Виктория.

Другая, ныне уже местная жительница Елена переехала из Краматорска полтора года назад. Обновление дорог в Днепре одобряет женщина.

"У меня сваха этими дорогами (дорогами в Днепре, – ред.) и на Запорожье, и всюду ездила. Сказала, ремонт хороший. Уютнее стало людям ходить конечно", – рассказала Елена.