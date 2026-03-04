Удобнее для родителей и учеников: в Днепре внедряют единый электронный журнал

В Днепре завершается разработка единого электронного журнала и дневника для городских школ. Новый цифровой инструмент создается по поручению мэра Филатова в рамках городской образовательной информационной системы "Цифровое образование Днепра". Внедрение платформы запланировано осуществить поэтапно в течение текущего года.

Видео дня

Электронный журнал и дневник интегрируется в действующую городскую платформу и объединит основные компоненты учебного процесса в едином цифровом пространстве. Родители, ученики и педагоги смогут получать доступ к оценкам, домашним заданиям, данным о посещении уроков и обратной связи от образовательного учреждения. Вся информация будет систематизирована и доступна для ежедневного использования в пределах одного сервиса.

"Единый электронный журнал и дневник – это следующий шаг развития городской образовательной платформы, которая уже работает в школах Днепра. Мы не добавляем отдельный сервис, а расширяем единую цифровую экосистему образования города. Внедрение будет происходить поэтапно: в мае 2026 года – масштабное тестирование, с 1 сентября – постепенный переход школ. Это не просто цифровой инструмент, а качественно новый уровень взаимодействия между школой и семьей, который делает образовательный процесс более открытым и управляемым", – отметил заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов по цифровой трансформации Константин Цепенников.

Внедрение системы позволит учебным заведениям использовать единый муниципальный инструмент без необходимости привлечения платных сторонних сервисов. Также будет обеспечено централизованное хранение и защита образовательных данных. Таким образом город продолжает строить комплексную цифровую образовательную экосистему, повышая прозрачность и управляемость учебного процесса.