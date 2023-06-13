Тщеславие и пиар на раненых бойцах: днепрян возмутил сюжет о директоре больницы Мечникова Рыженко

В сети набирает обороты громкий скандал, связанный с директором больницы имени Мечникова в Днепре Сергеем Рыженко. В сюжете о нем, вышедшем на канале 1+1, были использованы кадры стратегических объектов Днепра, локаций самого медицинского учреждения и раненых военных.

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Днепрян возмутила уместность использования таких кадров и информации во время войны и сам пиар Рыженко на раненых бойцах. Об этом пишет местное издание "Днепр. Главное".

В сюжете о больнице Мечникова ведущая "1+1" Наталья Мосейчук показывает инфраструктуру Днепра, в том числе мосты и само медицинское учреждение, где лежат раненые бойцы. Показаны и самые защитники, озвучены также их имена, фамилии, позывные.

Все это никак не вписывается в режим информационной тишины, который рекомендуется для подобных съемок военной администрацией.

Сам же Рыженко и до этой съемки регулярно размещал истории и фотографии раненых бойцов на своей личной странице в Facebook, таким образом поднимая посещаемость, пишет издание. И вряд ли давали свое согласие на такие селфи герои его публикаций, которые на момент фотографирования находились под наркозом на операционном столе или в реанимации, или просто в тяжелом состоянии.

Такие действия Рыженко жители Днепра считают тщеславием и пиаром на раненых бойцах.

Анонс фильма о директоре больницы имени Мечникова в Днепре Сергее Рыженко еще до выхода самого сюжета вызвал немало вопросов у горожан.