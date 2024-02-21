Трудоустроено более полумиллиона человек: как в Днепре помогают переселенцам найти работу

В Днепре Инспекция по труду и занятости населения вместе с самыми активными работодателями города с первых месяцев войны проводила встречи "Вакансия.еРабота" в шелтерах, местах выдачи помощи, при военных администрациях. Все для того чтобы переселенцы могли найти себе работу.

Об этом сообщили в ДМР.

"За почти 2 года полномасштабного вторжения благодаря созданному Инспекцией по вопросам труда ГТР Telegram-канала Work_DniproUA трудоустроено более 25 тысяч человек. Это первый в Украине муниципальный Telegram-канал. Здесь постоянно обновляют вакансии. И главное – все с официальным трудоустройством. Инспекция по вопросам труда. и занятости активно сотрудничает со всеми крупнейшими работодателями Днепра в вопросе трудоустройства безработных в городе. На 2024 год в городе имеют официальную работу более полумиллиона человек, но потребность в специалистах и сейчас", - уточнила Татьяна Янушкевич, руководитель Инспекции по труду и занятости. население ДМР.

По ее словам, лидером по трудоустроенным ВПЛ является Днепровский городской совет.

"В департаменты, управление, коммунальные предприятия и заведения ДМР трудоустроено на 1 февраля этого года 7 869 человек. Из них внутренне перемещенных лиц – 996", – подытожила Татьяна Янушкевич.