'TAPS-Украина' и волонтеры доставили гумпомощь из Европы в одну из больниц Днепра

"TAPS-Украина" и Координационный штаб волонтеров получили из Германии больничные кровати. Их доставили в одно из медицинских учреждений Днепра.

"Эти кровати, которые мы передали, – многофункциональные, удобные и современные, и мы надеемся, что наши бойцы и вынужденные переселенцы смогут лечиться в более комфортных условиях, а врачам будет удобнее выполнять свою работу. Спасибо нашим друзьям из Германии, а именно Uwe Strehlow из города Магдебург и Дмитрию Юдину из города Шонебек", – отметил руководитель медиацентра Координационного штаба волонтеров Днепра Павел Мудрак.

В то же время отдел эвакуации Координационного штаба волонтеров помог переправить более 30 пожилых людей на запад Украины. Кроме того, волонтеры снабдили их пижамами, лекарствами и средствами гигиены.

Напомним, Координационный штаб волонтеров Днепра создан общественной организацией "TAPS-Украина". Подробнее о "TAPS-Украина" – здесь, о Координационном штабе волонтеров Днепра – здесь.

