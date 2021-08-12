Судья АНД района в Днепре, которую обвинили в избиении ребенка, продолжает занимать свою должность

Cудья АНД районного суда в Днепре Оксана Богун, которая фигурировала в скандале с избиением ребенка до сих пор вершит правосудие. Причем в деле, связанном с детьми.

Об этом сообщает Днепровская Панорама. Напомним, в июле 2018 года ряд СМИ взорвались громкими заголовками о том, что судья побила и выгнала из дома 6-летнего мальчика.Тогда на место происшествия выехали правоохранители и журналисты городских каналов. Заплаканный ребенок рассказал полицейским, что женщина кричала на него, сорвала с шеи цепочку, а после вытолкала на лестничную клетку. Много позже удалось выяснить и личность судьи, – Оксана Богун (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Правоохранителям удалось установить, что нападавшая действительно оказалась судьей АНД районного суда в Днепре. Богун путалась в показаниях и не могла толком объяснить случившееся. Кроме того, с полицией женщина общалась будучи подшофе.

По факту жестокого обращения с детьми было даже открыто уголовное дело. Впрочем, по каким то причинам лишь административное.

На одном из сайтов тогда был опубликован комментарий патрульного, сообщает "Наше місто".

"Она утверждала, что является судьей, и мы попросили ее предъявить документы. Женщина действительно оказалась судьей Амур-Нижнеднепровского района. Она путалась в объяснениях и отрицала свою вину, говорила, что мальчик убежал сам. При этом, женщина не могла объяснить, откуда в ее квартире были детские вещи. Также гражданка была с явными признаками алкогольного опьянения", – рассказал тогда правоохранитель.

Тем временем фигурантка скандала с избиением ребенка вершит судьбы. На этот раз – целой семьи с детьми. Дело о выселении из квартиры тянется вот уже год, но увы, на заседание не явились ни семья, ни представители службы по делам детей. Вполне вероятно, что они попросту не получали повестки, ведь суд каким-то образом перевел дело на представителей истца.

За столь "эффективное" судопроизводство Богун получает внушительную зарплату. К примеру, за 2020 год служительница Фемиды задекларировала чуть больше миллиона гривен. Более того, успела побаловать себя новеньким Toyota Rav 4 2021 года выпуска.