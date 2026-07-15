Сцена, раздевалки и спортивный зал: как в Днепре готовят внешкольные учреждения к 1 сентября

В Днепре во время летних каникул продолжается обновление учреждений внешкольного образования. В частности, "Дворец творчества детей и юношества" готовят к новому учебному году, чтобы с 1 сентября воспитанники могли заниматься творчеством, учебой и спортом в современных и комфортных условиях.

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В учреждении уже завершили ремонт основной сцены, где проходят занятия театральных коллективов и вокальных студий. Также для воспитанников хореографических кружков оборудовали две новые раздевалки. Сейчас ведутся подготовительные работы по созданию спортивного зала – раньше такого помещения во дворце не было. После завершения ремонта там планируют открыть новые спортивные кружки и секции.

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Все работы проводятся именно во время летних каникул, чтобы не прерывать учебный процесс и уже осенью дети могли вернуться в обновленные помещения.

По словам директора коммунального учреждения внешкольного образования "Дворец творчества детей и юношества" Днепровского городского совета Татьяны Гудим, за последние пять лет учреждение существенно изменилось. Здесь обновили учебные кабинеты, создали современный актовый зал, отремонтировали детские туалеты и раздевалки для хореографических коллективов, а также модернизировали сцену, установив новое звуковое и световое оборудование.

Сейчас во дворце занимаются более 400 детей, тогда как пять лет назад их было около 150. В учреждении постоянно расширяют перечень кружков – дети могут заниматься изобразительным и декоративно-прикладным искусством, хореографией, иностранными языками, логикой и театральным искусством. После открытия спортивного зала воспитанники получат еще больше возможностей для развития.

Подготовка учреждений внешкольного образования Днепра к новому учебному году проходит одновременно на нескольких объектах. В настоящее время текущий ремонт учебных кабинетов и раздевалок проводится в 11 учреждениях, еще на трех объектах обновляют кровли, а на шести – ремонтируют потолки и заменяют окна в санузлах.

Как отметила заместитель директора департамента молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского городского совета Татьяна Журова, главная цель этих работ – создать безопасные и современные условия для детей к началу нового учебного года. Уже в ближайшее время обновленные помещения вновь наполнятся детскими голосами, творчеством и спортивными достижениями.