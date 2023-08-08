Спасатели Днепра получили пожарную машину и спецавто для животных – помощь от немецкого Кельна

Днепр передал спасателям пожарную машину и спецавтомобилю для спасения животных. Эту технику, дополненную также нужной комплектацией, город получил от немецкого Кельна – в рамках договоренностей, заключенных мэром Борисом Филатов.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Мы сделали несколько подарков нашим славным спасателям – работникам ГСЧС. Это помощь от нашего города-побратима Кельна, с которым мы очень мощно сотрудничаем. И еще хочу отдельно подчеркнуть, что наши немецкие друзья передали нам также уникальную машину, которая может работать на эвакуацию домашних животных. Пожалуй, это единственный автомобиль в Украине, позволяющий спасателям эвакуировать животных специальным транспортом – в случае обстрелов, пожаров или других бедствий", – отметил Филатов, поблагодарив за системную поддержку всех жителей Кельна и госпожу мэра Генриетти Рекер.

Так, пожарная машина имеет лестницу длиной 9 метров. Также в комплекте с ней идет техническое оборудование – в частности, бензопилы по бетону, пожарная амуниция и генератор.

Другое авто оборудовано клетками для безопасной перевозки четырехлапых, которых часто приходится спасать ГСЧСникам. В Кельне хорошо известно, что до полномасштабного вторжения РФ Днепр имел одно из самых мощных в стране коммунальных предприятий, которое занимается животными, поэтому немецкие партнеры предоставили этот спецтранспорт, чтобы поддержать такую работу города и во время большой войны.

Кроме этого, автомобиль пригодится кинологической службе, говорит первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Мирослав Демьянчук:

"Благодаря помощи международных друзей, а также при содействии нашей мэрии, мы проводим обновление парка техники, которая будет применяться для спасения людей во время военной агрессии и не только. В наших подразделениях есть также кинологические службы, привлекаемые к поиску людей. Этот автомобиль возможно будут применять для перевозки наших животных, которые будут искать людей под завалами".

Напомним, что ранее Кельн доставил Днепру 5 больших пассажирских автобусов, машины "скорой", ряд гуманитарных и медицинских грузов, техники и оборудования для больниц и школ, около 300 генераторов.