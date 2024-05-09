Спас полтысячи защитников страны, а сам получил 5 ранений: история медика эвакуации, который проходит реабилитацию в Днепре

Днепрянину Дмитрию 32 года. Защищает Украину с начала полномасштабного вторжения. До этого работал в психбольнице, затем – в скорой.

"В первые дни приехали ко мне друзья. Говорят: "У нас есть полноценный взвод, не хватает медика". Раздумий не было. Ответил: "Без вопросов", – поделился защитник.

Спасал жизнь украинских военных уже в начале марта 22-го в Запорожском направлении. На помощь взял тогда, в первые дни, свой бусик – "Желток".

"Прозвали его так, потому что оранжевый. Этот автомобиль был оснащен необходимым для спасения собратьев. Долго он прослужил, пока враг его не уничтожил", – рассказал Дмитрий.

Вывез с поля боя 509 украинских защитников. "507 – живые. Большинство – меня узнают. Вот с некоторыми встретились в больнице. Говорят – а вы меня спасли, мы помним, как песни во время эвакуации пели", – не сдерживает улыбки защитник.

Впоследствии Дмитрий стал разведчиком. За боевой путь 5 ранений. Последнее получил в ночь с 10 на 11 марта 2024 года.

"Мне тогда передали по рации, что ранен на первом фланге. Никто не может близко подойти – идет бой, кроют артой, минометами, всем чем можно… А я хоть и разведчик уже был к тому времени, но дело свое не забыл. Я ведь медик. Пошел за собратьем. В 300 метрах от побратима - взрывы. Ранило ногу", – рассказывает защитник.

Дмитрий сразу оказал себе медпомощь, уколол обезболивающее и вытащил побратима. Потом еще приняли сражение. А дальше – операция и лечение в медицинском учреждении Днепра.

"После операции у меня появилась проблема – больно становиться на раненую ногу. Мне сказали, что здесь есть реабилитационный центр. Я думаю, а чего не попробовать", – поделился Дмитрий.

"При обследовании обнаружили снижение силы мышц стопы и голени. Наш план включил в себя упражнения по увеличению силы мышц, а также упражнения для увеличения амплитуды движений. Ибо Дмитрий мог ходить, только наступая на пятку. Сейчас – улучшилось качество походки, задействована вся стопа и более правильные движения. Он – молодец", – добавил физический терапевт Михаил.

Дмитрий сам в восторге от результатов. "Думал, что может произойти через две недели? А здесь профессионалы своего дела. Сам не ожидал, что будет подобный результат", – подытожил защитник.