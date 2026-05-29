Пункты несокрушимости в Днепре готовы возобновить работу в течение двух часов в случае необходимости

В Днепре пункты несокрушимости перевели в режим "готовы к открытию" в соответствии с решением городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 27 мая 2026 года. Сейчас они не работают в открытом режиме, однако остаются полностью укомплектованными, находятся под охраной и готовы к оперативному развертыванию.

В случае чрезвычайной ситуации или длительных отключений электроэнергии работу пунктов несокрушимости могут восстановить в течение двух часов.

Главный специалист отдела по работе с правоохранительными органами, охраны общественного порядка и мобилизационной и оборонной работы управления по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационно-оборонной работы департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепровского горсовета Евгений Побигай отметил, что пункты несокрушимости не прекращают работу, а переходят в режим дежурства.

По его словам, все локации обеспечены необходимым оборудованием и ресурсами, что позволяет быстро восстановить их работу и предоставить жителям необходимую помощь в случае необходимости.

В пунктах несокрушимости хранятся генераторы, обогреватели, запасы питьевой и технической воды, одеяла, аптечки, фонари, станции для зарядки гаджетов и средства для приготовления горячих напитков.

В некоторых пунктах обустроены детские уголки с игрушками, раскрасками и кроватками для приема семей с детьми. Также все локации имеют информационные материалы, схемы эвакуации, контакты дежурных и обозначения ближайших укрытий.