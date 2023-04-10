''Проспект Мира существенно изменится'': Филатов показал масштабную реконструкцию в Днепре

Реконструкция проспекта Мира сейчас одна из самых больших в городе. Это важный путь для микрорайонов жилмассива Левобережный, где проходит множество маршрутов городского транспорта. Последний раз проспект ремонтировали почти три десятилетия назад. Сейчас здесь идет комплексное обновление. Вдоль всей дороги с обеих сторон уже установили новые бордюры со специальными занижениями. Необходимые элементы доступности предусмотрены и для тротуаров.

Видео дня

Коммунальщики продолжают асфальтировать проезжую часть, а еще меняют наружное освещение и приводят в порядок дождевую канализацию.

"Где-то тридцать лет проспект не ремонтировался. Делали "картами", ямы заделывали. Но чтобы сделать полностью все – с 1996 года это впервые. Поэтому до конца апреля нужно закончить дорожное покрытие. После этого где-то в начале мая начнем уже ремонтировать тротуары – с тактильной Лицом проспекта Мира изменится очень существенно", – сказал Филатов, подчеркнув, что в следующем месяце также проинспектирует строительство тротуаров.

Решение ремонтировать поэтапно – сначала дорога, потом тротуары – приняли решение, чтобы минимизировать неудобства для горожан на время работ.

Кроме этого, более сотни старых фонарей на проспекте уже заменяют современными светодиодными светильниками. Здесь также прочищают ливневые сети после зимы и приводят в порядок дождеприемники, ведь от застройки жилмассива (в советское время) эту систему сделали закольцованной.

Горожане ремонтом приятно удивлены. Говорят: ждали давно, поэтому очень довольны, что даже в такое непростое время в Днепре заботятся и о людях, и об улицах.

"Машины должны ездить по нормальным дорогам. Мы должны ходить по нормальным дорогам. Я очень положительно к этому отношусь. Потому что в городе происходит благоустройство, и это хорошо", – комментирует ход ремонта местная жительница Наталья Степановна.

Днепрянка Валентина убеждена, что обновленный проспект будет удобным и для людей элегантного возраста: "Довольны дорогой. Чтобы было ходить нам хорошо, особенно старикам, – чтобы ходили и не спотыкались. Прекрасно, дорогу надо делать".