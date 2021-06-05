Представитель Европейского союза триатлонистов назвала Днепр столицей триатлонного фестиваля в Украине

В Днепре продолжаются соревнования одного из этапов Кубка Европы по триатлону. Городские спортивные трассы испытывают почти сотня спортсменов из 25 стран мира – даже Таити и Чили. Днепр стал столицей триатлонного фестиваля в Украине, что подтверждают в Европейском союзе триатлонистов.

"В нынешней ситуации очень непросто организовывать соревнования. Поэтому было решено делегировать сюда благодарность – лично мэру Днепра, города-столицы триатлонного фестиваля в Украине, за такой шаг навстречу нашему виду спорта. Поэтому от имени Европейского союза триатлонистов – большое спасибо", – сказала представительница исполкома ETU Алисия Гарсия Перес.

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Мэру Борису Филатову она вручила почетную награду Европейского союза триатлонистов.

По словам госпожи Алисии, Днепр сочетает в себе два важных критерия для проведения международных соревнований. Здесь спортсмены могут не только показывать результат на технически интересной трассе – с правильными подъемами и поворотами, а также любоваться красотой города.

Со своей стороны Борис Филатов отметил: в Днепре участникам триатлона, который предусматривает, в частности, водную дистанцию, создали надлежащие условия. Город имеет адаптивные понтоны, позволяющие построить на воде необходимую конструкцию.

"Организация действительно на высшем уровне. Городские службы, спортсмены, соответствующие государственные институты – все сработали как надо", – сказал мэр Борис Филатов.

Он также добавил, что Днепр, как и весь мир, ждет окончания пандемии – чтобы принимать у себя еще больше соревнований мирового уровня.