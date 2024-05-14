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Посол Радек Пех и мэр Борис Филатов в Днепре посетили выставку к 20-летию членства Чехии в ЕС

Глеб Иванов
Днепр
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Посол Радек Пех и мэр Борис Филатов в Днепре посетили выставку к 20-летию членства Чехии в ЕС

14 мая Днепр в очередной раз посетила чешская делегация во главе с послом Радеком Пехом. Как известно, на прошлой неделе мэрия заключила соглашение о сотрудничестве с мощным чешским городом на Острова. Подписанный документ мэр Днепра Борис Филатов представил господину послу.

Посол Радек Пех и мэр Борис Филатов в Днепре посетили выставку к 20-летию членства Чехии в ЕС

За годы этой страшной войны мы действительно можем видеть, что Чехия не только наш надежный партнер. Это наши настоящие друзья", – подчеркнул Филатов во время совместного с Радеком Пехом посещения выставки "20 лет Чехии в ЕС".

Посол Радек Пех и мэр Борис Филатов в Днепре посетили выставку к 20-летию членства Чехии в ЕС

Также в этот день организована украинско-чешская конференция сотрудничества учебных заведений и предприятий. Ее проведение мэр назвал важным событием для Днепра, ведь, несмотря на все вызовы полномасштабного вторжения, он остается городом студентов и ведущих учреждений высшего образования. Филатов также отметил, что сотрудничество между университетами стало одним из приоритетов во взаимодействии с японским городом Осакой, где недавно между двумя городскими головами было подписано соглашение о послевоенном восстановлении Днепра.

Посол Радек Пех и мэр Борис Филатов в Днепре посетили выставку к 20-летию членства Чехии в ЕС

Со своей стороны господин Радек Пех отметил, что кроме помощи, которую Чехия оказывает Украине, его страна также готова делиться опытом переговорного процесса по вступлению в ЕС.

Посол Радек Пех и мэр Борис Филатов в Днепре посетили выставку к 20-летию членства Чехии в ЕС

"Европейский союз является залогом того, что его члены всегда могут полагаться на других своих коллег по Европейскому союзу. И в то же время Украина может опираться на поддержку членов ЕС в ее борьбе против российского агрессора", – сказал Радек Пех.