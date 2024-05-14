Посол Радек Пех и мэр Борис Филатов в Днепре посетили выставку к 20-летию членства Чехии в ЕС

14 мая Днепр в очередной раз посетила чешская делегация во главе с послом Радеком Пехом. Как известно, на прошлой неделе мэрия заключила соглашение о сотрудничестве с мощным чешским городом на Острова. Подписанный документ мэр Днепра Борис Филатов представил господину послу.

За годы этой страшной войны мы действительно можем видеть, что Чехия не только наш надежный партнер. Это наши настоящие друзья", – подчеркнул Филатов во время совместного с Радеком Пехом посещения выставки "20 лет Чехии в ЕС".

Также в этот день организована украинско-чешская конференция сотрудничества учебных заведений и предприятий. Ее проведение мэр назвал важным событием для Днепра, ведь, несмотря на все вызовы полномасштабного вторжения, он остается городом студентов и ведущих учреждений высшего образования. Филатов также отметил, что сотрудничество между университетами стало одним из приоритетов во взаимодействии с японским городом Осакой, где недавно между двумя городскими головами было подписано соглашение о послевоенном восстановлении Днепра.

Со своей стороны господин Радек Пех отметил, что кроме помощи, которую Чехия оказывает Украине, его страна также готова делиться опытом переговорного процесса по вступлению в ЕС.

"Европейский союз является залогом того, что его члены всегда могут полагаться на других своих коллег по Европейскому союзу. И в то же время Украина может опираться на поддержку членов ЕС в ее борьбе против российского агрессора", – сказал Радек Пех.