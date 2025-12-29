Помощь ВСУ, поддержка ветеранов и развитие ключевых отраслей Днепра: Филатов представил обширный отчет за 2025 год

29 декабря мэр Днепра Борис Филатов в прямом эфире отчитался об основных направлениях работы города в течение 2025 года и ответил на вопросы горожан.

Видео дня

Так речь шла о помощи Силам обороны и развитии в городе ветеранского пространства.

Восстановление после регулярных российских обстрелов и обеспечение нормальной подачи водоснабжения. Развитие образовательного, медицинского и социального пространств. Цифровизацию городских услуг и поддержку общественного транспорта. Энергетическую устойчивость города и обустройство в нем безбарьерной среды – комфортной и удобной для всех людей. А также о достижениях Днепра в развитии международного партнерства.

"Когда мы едины, то способны помочь любой беде и успокоить сердце. Потому что объединение усилий на всех уровнях – это то, что делает Днепр сильнее. И эта сплоченность является тем, что всем нам, днепрянам, надо обязательно взять с собой в следующий год", – сказал Борис Филатов.