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"Полноценно работает на победу": Резников назвал Днепр примером поддержки Сил обороны

Глеб Иванов
Днепр
1 минута
1,9 т.
'Полноценно работает на победу': Резников назвал Днепр примером поддержки Сил обороны

30 июля под председательством Владимира Зеленского прошел очередной Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины. В одном из блоков заседания Министр обороны Алексей Резников говорил о приоритетах использования бюджетных средств на нужды обороны. Среди территориальных общин он особо подчеркнул работу Днепра в этом направлении.

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"Есть общины, которые работают полноценно на победу. Например, город-миллионник Днепр системно на сотни миллионов гривен поддерживает разные структуры Сил Обороны", - сказал Резников.

"Полноценно работает на победу": Резников назвал Днепр примером поддержки Сил обороны

Как известно, с самого начала полномасштабного вторжения Днепр системно обеспечивает украинских защитников на фронте всем необходимым. Город покупает технику и снаряжение непосредственно по заявкам военных и еженедельно доставляет все бойцам. Так, Днепр уже отправил на фронт около 650 грузовиков и пикапов. Город также занимает первое в стране место по закупкам дронов для ВСУ. Через систему "Прозорро" на это было потрачено 268 млн. грн.

"Полноценно работает на победу": Резников назвал Днепр примером поддержки Сил обороны

Кроме того, недавно по инициативе мэра Бориса Филатова горсовет принял первую программу поддержки производителей FPV-дронов, которых также будут выбирать в координации с военными. На первый этап выделено 20 млн. грн.

"Полноценно работает на победу": Резников назвал Днепр примером поддержки Сил обороны