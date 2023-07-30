'Полноценно работает на победу': Резников назвал Днепр примером поддержки Сил обороны

30 июля под председательством Владимира Зеленского прошел очередной Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины. В одном из блоков заседания Министр обороны Алексей Резников говорил о приоритетах использования бюджетных средств на нужды обороны. Среди территориальных общин он особо подчеркнул работу Днепра в этом направлении.

Видео дня

"Есть общины, которые работают полноценно на победу. Например, город-миллионник Днепр системно на сотни миллионов гривен поддерживает разные структуры Сил Обороны", - сказал Резников.

Как известно, с самого начала полномасштабного вторжения Днепр системно обеспечивает украинских защитников на фронте всем необходимым. Город покупает технику и снаряжение непосредственно по заявкам военных и еженедельно доставляет все бойцам. Так, Днепр уже отправил на фронт около 650 грузовиков и пикапов. Город также занимает первое в стране место по закупкам дронов для ВСУ. Через систему "Прозорро" на это было потрачено 268 млн. грн.

Кроме того, недавно по инициативе мэра Бориса Филатова горсовет принял первую программу поддержки производителей FPV-дронов, которых также будут выбирать в координации с военными. На первый этап выделено 20 млн. грн.