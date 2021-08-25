Вилкул избран секретарем горсовета Кривого Рога: он будет выполнять обязанности мэра

Бывший мэр Кривого Рога Днепропетровской области Юрий Вилкул был избран секретарем городского совета. Фактически он будет исполнять обязанности мэра города до новых выборов.

Глава Кривого Рога Константин Павлов погиб в августе при странных обстоятельствах. Об этом в среду, 25 августа, сообщил Telegram-канал Klymenko Time. "За" кандидатуру Вилкула на должность секретаря горсовета проголосовали 32 депутата из 51 присутствующего в зале.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным во дворе собственного дома 15 августа. Рядом с его телом обнаружили автомат. Правоохранители открыли производство по статье 115 УК – убийство.

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Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул считает, что смерть действующего мэра Константина Павлова не самоубийство. На вопрос, были у Павлова враги, он ответил, что это вопрос к полиции. Также добавил, что мэр не увлекался охотой, но оружие у него было и, возможно, он использовал его в целях самообороны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге простились с погибшим мэром Константином Павловым. Прощание и панихида состоялись в театре имени Тараса Шевченко на проспекте Почтовом.