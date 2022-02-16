В Днепр приехали европейские политические лидеры, чтобы подтвердить поддержку страны

16 февраля в Днепр прибыли европейские политики и представители Наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии (YES). Их цель – подтвердить поддержку Украины в непростое время и передать мнения и настроения жителей украинских городов международным лидерам на ближайшей Мюнхенской конференции по безопасности. Днепр выбрали неслучайно – ведь за 8 лет город, расположенный в 200 км от фронта, научился жить холодным умом.

"Мы здесь – с вами. Весь мир говорит о потенциальном начале войны и русской агрессии. И это та причина, почему мы здесь стоим сегодня, – сказала Президент Республики Эстония (2016-2021 гг.) Керсти Кальюлайд. – Мы готовы продолжать наше дипломатическое сотрудничество и поддерживать Украину в ее праве на выбор и свободу. Я надеюсь, что эта ситуация разрешится мирно – в рамках дипломатии и международного права".

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Поддержка Украины должна быть не только на словах, но и в делах, отметил также председатель Наблюдательного совета YES, Президент Польши (1995-2005 гг.) Александр Квасьневский. Он подчеркнул, что 30 лет независимости Украины доказали, что украинцы стали сильнее — со своим языком, историей, культурой и традициями. По его словам, мир за это время окончательно понял, что Украина – не Россия. И теперь очень важно объединение народа — чтобы страна могла идти своим путем.

"Даже если не будет самого трагического сценария, Кремль и Путин как президент РФ будут работать так, чтобы Украина была под влиянием России. Борьба в разных формах будет продолжаться. Это будет сложное время. И оно требует международной солидарности. Я уверен, что и НАТО, и Европейский Союз, и США как лидер западного мира будут делать все, чтобы поддержка была не только на словах, но и в действиях", — сказал Александр Квасьневский.

Другие представители YES – министр иностранных дел Швеции (2006-2014 гг.), премьер-министр Швеции (1991-1994 гг.) Карл Бильдт и вице-президент Havas Group, исполнительный сопредседатель Havas Worldwide Стефан Фукс – также единодушны: Украина должна иметь поддержку демократического мира, чтобы выстоять несмотря на все невзгоды.

Также учредитель и член совета YES Виктор Пинчук подчеркнул, что нынешняя встреча в Днепре, в первую очередь, является демонстрацией единства, а украинский бизнес остается в стране и готов продолжать инвестировать и помогать.

Со своей стороны, говоря о нынешней ситуации в стране, мэр Днепра Борис Филатов вспомнил, какими были 2014-й и 2015-й годы. "Нет никакого "русского мира", нет проблем с русскоговорящим населением, нет противоречий в стране. Есть только огромная ложь со стороны нашего северного соседа. К сожалению, мы живем сейчас в условиях постправды. В мире, где на ум людей огромное влияние оказывают медиа и социальные сети. Но Украине угрожает одна страна – которая с ней по соседству, и которая ни перед чем не хочет останавливаться", – сказал Борис Филатов, подчеркнув также: вместе с тем, что люди в Украине хотят мира, свою страну будут защищать, несмотря ни на что.