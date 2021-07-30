Сын Загида Краснова "засветил" незадекларированные часы стоимостью более 11 тысяч долларов. Фото

Сын одиозного днепровского политика, лидера партии "Громадська сила" Загида Краснова Руслан засветил на своей странице в Instagram часы Rolex Datejust 41 стоимостью 11,8 тысяч долларов или более 317 тысяч гривен. Аксессуар выполнен из белого золота.

Об этом пишет 49000. Краснов-младший выложил пост с фото, где он разговаривает по телефону. На руке у депутата облсовета красовался Rolex.

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Интересно то, что Краснов не указал элитные часы в декларации, что он обязан сделать как депутат. В отчете о доходах есть лишь Breguet. Соответственно, слукавил минимум на 300 тысяч, что может вызвать интерес антикоррупционных органов. В частности, согласно статье 172-6 Уголовно-процессуального кодекса Украины, за это предусмотрен штраф до 42,5 тысяч гривен.