Пока город спит: как коммунальщики Днепра каждую ночь убирают дороги. Фото

Автодороги Днепра коммунальщики убирают каждую ночь – в городе завершаются работы по очистке дорог после зимнего периода и начинается переход к плановому летнему содержанию улично-дорожной сети. Основные работы по очистке дорог проводят ночью, поскольку днем из-за интенсивного движения транспорта работа этой техники на большинстве автодорог является неэффективной. Такие работы выполняют почти в течение всего года – при благоприятных погодных условиях.

Начальница управления по благоустройству города департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета Светлана Литвинова рассказала, что в ночь на 8 апреля на маршруты вышли 10 больших подметально-уборочных машин, две машины типа "Бродвей" (самосвалы с прицепным оборудованием) и одна машина для мытья колесоотбойного бруса. Поскольку накануне прошел дождь и ожидались заморозки, существовал риск образования гололеда, поэтому моечные работы дорожного покрытия не проводились, чтобы не создать утром "каток".

Ночная уборка дорог крайне необходима, ведь убираются остатки песка после зимы, а также за день собирается новый мусор, листья, ветки и бытовые отходы от водителей и пешеходов.

Ежедневно на улицах Днепра работают: 5 подметально-уборочных машин, 1 вакуумная машина типа "Бродвей" и 1 машина для мытья бруса. Также на тротуарах работает минитехника: 3 "свинго", 6 "керхеров", 3 "бродвея" и 2 трактора со щетками.

Каждую ночь – 10 подметально-уборочных машин, 2 "бродвея", 8 поливомоечных машин и 1 машина для мытья бруса.