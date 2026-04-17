Панорамный трамвай и экскурсия на предприятие: в Днепре ко Дню общественного транспорта провели экскурсию для молодежи

В Днепре ко Всемирному дню общественного транспорта, который 17 апреля 2026 года отметили впервые, для молодежи организовали тематическую экскурсию. Участники смогли проехаться панорамным трамваем и увидеть, как работает система электротранспорта изнутри.

Инициатором введения этого дня стала Международная ассоциация общественного транспорта (UITP), в которую входит и КП "Днепровский электротранспорт". В городе подготовили программу, которая соединила образовательные, интерактивные и технические форматы.

Мероприятие состояло из трех частей: выставки детских рисунков "Общественный транспорт глазами детей" на улице Центральной, экскурсионной поездки панорамным трамваем и посещения предприятия транспортной инфраструктуры.

Во время поездки участники проехались по центральным улицам города – проспекту Яворницкого, проспекту Науки, улице Архитектора Олега Петрова и проспекту Леси Украинки. Гид проводил экскурсию сразу для двух вагонов благодаря аудиовизуальному оборудованию, а панорамный формат трамвая позволял лучше осмотреть город и делать фото.

Ведущий специалист КП "Днепровский электротранспорт" Никита Керенцев пояснил, что мероприятие носило не только познавательный, но и профориентационный характер. По его словам, участникам показали, как работает транспортная система – от технических процессов до подготовки водителей, чтобы заинтересовать молодежь инженерными и техническими профессиями.

Он также сообщил, что в ближайшее время в городе планируют запустить ретро-трамвай, который будет курсировать от железнодорожного вокзала до улицы Центральной.

После поездки участники посетили транспортное предприятие, где ознакомились с работой ремонтных цехов и учебными классами для водителей, а также увидели различные типы подвижного состава – от современных до ретро-вагонов. Желающие имели возможность попробовать себя в роли водителя трамвая.

Экскурсовод проекта "История твоего города" Витольд рассказал, что маршрут выбрали, учитывая его историческое значение для развития трамвайной сети. По его словам, формат панорамного вагона позволил совместить рассказ с визуальными материалами и сделать экскурсию более интерактивной.

Участники поделились впечатлениями от мероприятия. Один из них отметил, что больше всего его поразила возможность управлять трамваем и почувствовать ответственность водителя. Другая участница рассказала, что экскурсия помогла по-новому посмотреть на городской транспорт и понять, сколько работы стоит за его ежедневной деятельностью.

В обратном направлении участники вернулись уже на современном низкопольном трамвае, что позволило сравнить различные типы подвижного состава.