Отопительный сезон в Днепре: поэтапный запуск тепла и готовность к блэкаутам

В Днепре с 1 ноября официально стартовал отопительный сезон. Заместитель городского головы Игорь Маковцев в программе "Васильев Остро!" рассказал о поэтапном подключении объектов к теплоснабжению и разъяснил, как город подготовился к возможным длительным отключениям электроэнергии.

Тепло подается поэтапно

Видео дня

Согласно распоряжению городского головы Бориса Филатова, отопление в городе запускается постепенно, начиная с объектов социальной сферы. В первую очередь тепло подается в наиболее критические учреждения: роддома, больницы, детские сады и школы.

По состоянию на 4 ноября отопление уже работает в 14 больницах, около 46 школах и примерно 10% детских садов города. Жилой фонд пока подключается только там, где технически невозможно запустить отопление отдельно для социальных объектов.

Заместитель городского головы пояснил, что поэтапный запуск связан с погодными условиями.

"Сейчас достаточно тепло, и мы еще не имеем среднесуточной температуры +8 градусов. Это дает возможность экономить как энергоресурсы, так и средства днепрян", – отметил Маковцев.

По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели ожидается похолодание, а в начале следующей температура может опуститься до нуля. В связи с этим городские власти планируют активно начать подключение жилого фонда в конце этой недели.

200 генераторов для защиты системы

Отдельное внимание заместитель городского головы уделил вопросу подготовки к возможным блэкаутам. Городские власти установили 200 генераторов на объектах теплоснабжения, однако их функция принципиально отличается от того, что ожидают жители.

Маковцев отметил важный момент:

"Генератор и тепло, котельная – это не одно целое. Не надо думать, что если вам под котельную поставили генератор, то если выключат надолго электроэнергию, у вас будет продолжаться тепло в батарее".

Генераторы предназначены не для полноценного отопления, а для защиты системы теплоснабжения от разрушения. При кратковременных отключениях до 4 часов генераторы вообще не будут запускаться, поскольку за это время температура теплоносителя не успеет критически упасть.

Генераторы будут запускаться только в экстремальных ситуациях: при длительных отключениях более 10-20 часов и морозах от минус 10-15 градусов. В таких случаях оборудование будет обеспечивать циркуляцию теплоносителя или его слив из системы, чтобы предотвратить образование ледовых пробок и размораживание труб.

"В первую очередь генераторы будут работать там, где есть верхняя разводка, где есть риск прихвата системы. Не дай Бог, чтобы система не потеряла свою надежность, и мы не увидели потоп на 4-5 этаже после восстановления электроэнергии", - предостерег заместитель городского головы.

Маковцев отдельно отметил, что полноценное отопление на генераторах во время блэкаута невозможно из-за колоссальных затрат топлива. По его расчетам, если запустить все 200 генераторов одновременно, они будут потреблять более 20 тонн дизельного топлива в час – это цистерна топлива каждый час.

"Не надейтесь, что на генераторах, если будет полный блэкаут, мы обеспечим комфортные температурные условия. Это невозможно. Никто не будет отапливать дизелем", – подытожил Игорь Маковцев.

Таким образом, установленные генераторы – это страховка от разрушения системы теплоснабжения, а не средство для поддержания тепла в домах во время длительных блэкаутов. Процесс подачи тепла в городе продолжается в соответствии с графиком и с учетом температурного режима.