'Отличная возможность для молодежи': студенты Днепра получат практический опыт работы в горсовете

В Днепре стартовала программа стажировки для активной молодежи. В течение месяца 18 студентов будут практиковаться в городском совете и узнавать о работе департаментов и коммунальных предприятий. Такую стажировку для молодежи в органах местного самоуправления организуют уже в третий раз.

Среди нынешних стажеров Александра. Она учится на первом курсе Университета таможенного дела и финансов. Проходит стажировку в департаменте социальной политики.

"Это первая моя стажировка, поэтому для меня это довольно волнительно. Я очень хотела попасть в городской совет и изнутри узнать о работе этого органа. Я слышала рассказы о горсовете от преподавателей, но до конца не понимала, чем здесь занимаются. Довольна, что буду стажироваться именно в департаменте социальной политики, ведь он связан с моей специальностью "социальное обеспечение". Такая стажировка – прекрасная возможность для молодежи узнать о работе депутатов, различных комиссий и коммунальных предприятий. Меня это все захватывает и в будущем я бы хотела здесь работать", – говорит участница программы Александра Каширская.

В этом году на участие в программе стажировки поступило около 100 заявок. Отобрали самых активных. Каждый стажер закреплен за соответствующим исполнительным органом или коммунальным предприятием.

"Мы рассказываем о работе депутатов, как организована работа сессионного процесса и как происходит публикация проектов решений. Говорим также о заседаниях постоянных комиссий и о том, что происходит с решениями после принятия их на сессии. Мы стараемся объяснять все максимально доступным языком, чтобы стажеры лучше поняли, чем мы занимаемся. Обязательно даем попробовать создать документ или еще что-то, ведь лучше один раз сделать самостоятельно, чем трижды об этом услышать. Я сама – выпускница волны стажировки и понимаю насколько важно готовить будущие кадры. Очень надеемся, что студенты заинтересуются и захотят прийти работать в горсовете", – говорит заместитель начальника отдела обеспечения работы постоянных комиссий управления обеспечения депутатской деятельности департамента обеспечения деятельности Днепровского горсовета Екатерина Проценко.

Во второй день стажировки молодежь встретилась с секретарем Днепровского горсовета Александром Санжарой. Он рассказал им о своем карьерном пути и о том, что каждый активный горожанин может внести свой вклад в улучшение жизни Днепра.

"Уже не впервые по инициативе городского головы Днепра Бориса Филатова городской совет открывает свои двери для молодежи. Во время этой волны стажировки пройдут студенты трех учебных заведений – Университета таможенного дела и финансов, Днепровского национального университета им. А. Гончара и "Днепровской политехники". Все они познакомятся с работой горсовета. Самое главное, что так мы показываем им свою заинтересованность в новых работниках. Видим, что очень много талантливой молодежи пришло к нам работать и многие люди уже на руководящих должностях. Поэтому такое взаимодействие с учебными заведениями и нам дает возможность находить лучшие кадры, и людям находить себе работу", – отметил секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара.

Стать участником стажировки могут молодые люди от 18 до 35 лет. Сейчас такая программа действует дважды в год.