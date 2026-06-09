'Открытая карта': в Днепре запустили легкий поиск медучреждений для прохождения бесплатного 'скрининга здоровья 40+'

В Днепре продолжают развивать цифровые сервисы, которые помогают жителям быстрее получать необходимые услуги. Теперь на портале "Открытая карта Днепра" доступен новый тематический слой – "Городские медучреждения со скринингом 40+", который позволяет легко найти медучреждение для прохождения бесплатного обследования в рамках государственной программы "Скрининг здоровья 40+", а приложение "еДнепр" – просматривать свои данные.

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Государственная программа "Скрининг здоровья 40+" направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств психического здоровья. Она дает возможность украинцам в возрасте от 40 лет пройти необходимые обследования бесплатно.

А благодаря новому цифровому инструменту можно быстро найти ближайшее заведение, которое предоставляет такие услуги. Для этого достаточно зайти на "Открытую карту Днепра", выбрать в фильтрах категорию "Городские медучреждения со скринингом 40+", просмотреть все доступные заведения на карте и выбрать удобный маршрут.

По словам директора департамента информационных технологий Днепровского городского совета Андрея Пригожина, развитие цифровых сервисов остается одним из приоритетов города. Обновленную электронную карту создали специалисты КП "еДнепр", которые разрабатывают и внедряют современные цифровые решения для города.

В то же время специалисты департамента информационных технологий модернизируют городскую медицинскую информационную систему, с которой работают врачи коммунальных медицинских учреждений.

"Благодаря обновлению системы информация о прохождении скрининга автоматически передается в электронную систему здравоохранения. Это позволяет врачам тратить меньше времени на техническую работу и оформление документов, а больше – непосредственно на общение с пациентами и оказание медицинской помощи. Наша задача – сделать доступ к важным услугам максимально простым и понятным для людей. Теперь жителям не нужно искать информацию на разных сайтах или звонить в медицинские учреждения. Все необходимые данные собраны в одном месте и доступны в несколько кликов на "Открытой карте Днепра"", – отметил Андрей Пригожин.

Особое внимание уделено интеграции медицинских сервисов с городской электронной системой – благодаря этому жители могут получать доступ к собственной медицинской информации непосредственно со смартфона. Город открыт к интеграции со всеми медицинскими информационными системами, чтобы обеспечить жителям единый доступ к медицинским данным независимо от того, в каком медицинском учреждении они обслуживаются и какую МИС (медицинскую информационную систему) использует это учреждение."Мы последовательно объединяем городские сервисы в единую цифровую экосистему. Сегодня через приложение "еДнепр" пользователи могут оперативно получать важную информацию, в том числе и собственные медицинские данные. Это еще один шаг к созданию удобной цифровой среды для каждого жителя города", – подчеркнул Андрей Пригожин.

Сейчас "Открытая карта Днепра" находится на этапе активного наполнения и бета-тестирования. На платформе постоянно появляются новые объекты, сервисы и тематические слои в соответствии с запросами горожан. В то же время сервис уже открыт для всех пользователей и полноценно выполняет свои функции. Загружайте приложение "еДнепр":

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