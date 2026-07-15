От остановок до пунктов стойкости: в Днепре запущена удобная онлайн-карта города

Найти ближайшую остановку, парк, медицинское учреждение, библиотеку или пункт устойчивости в Днепре теперь можно всего за несколько кликов с помощью "Открытой карты города".

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Этот цифровой сервис объединил десятки тематических разделов с важной для жителей информацией в одном электронном пространстве.

На платформе доступен просмотр остановок общественного транспорта, станций метро, парков, скверов, молодежных центров, а также учреждений образования, культуры, медицины и социальной сферы. Для удобства предусмотрен поиск и фильтрация объектов по районам города. Особый акцент сделан на доступности: на карте можно найти зеленые зоны и объекты, полностью адаптированные для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Сервис постоянно обновляется и пополняется новыми локациями. Принять участие в его улучшении могут и сами жители Днепра – свои предложения, замечания или отзывы они могут присылать на электронный адрес департамента информационных технологий Днепровского городского совета: [email protected].

Воспользоваться "Открытой картой Днепра" можно по ссылке: https://mapa.dniprorada.gov.ua/