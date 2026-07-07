От котельных до магистральных трубопроводов: как Днепр готовятся к новому отопительному сезону

В Днепре продолжается активная подготовка к новому отопительному сезону. В настоящее время работы ведутся, в частности, на районной котельной, которая обеспечивает теплом 231 жилой дом, четыре медицинских учреждения, 13 учебных заведений, 16 детских садов и административное здание.

Видео дня

По словам начальника теплового участка № 1 КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета Анатолия Лавринюка, на объекте ремонтируют и устанавливают резервуары объемом 30 и 50 кубических метров для подпитки системы холодной водой. В случае блэкаутов или аварийных отключений электроэнергии они позволят поддерживать бесперебойную работу тепловой сети. Кроме того, в котельной обновляют рабочие площадки, чтобы обеспечить более безопасную эксплуатацию оборудования и удобный доступ к нему.

Такие меры призваны повысить устойчивость объектов критической инфраструктуры к возможным чрезвычайным ситуациям и гарантировать стабильное теплоснабжение даже в сложных условиях.

Главные истории дня

Директор КП "Теплоэнерго" Андрей Клименко отметил, что в рамках подготовки к зиме в городе уже заменили 3,5 километра аварийных тепловых сетей, отремонтировали 14 котлов и выполнили теплоизоляцию 8,5 километра трубопроводов. Впереди – установка 47 насосов, оснащение объектов предприятия генераторами и продолжение других необходимых работ. Также продолжаются ремонтные работы котельного оборудования и обустройство систем резервного запаса воды.

Особое внимание уделяется аварийно-восстановительным работам на улице Калиновой, 37. В ходе гидравлических испытаний специалисты КП "Теплоэнерго" обнаружили дефект на магистральном трубопроводе отопления. В настоящее время старый участок сети демонтируют, после чего установят новую стальную трубу, проведут сварочные работы и повторные испытания на прочность и герметичность.

Этот участок является одним из ключевых для системы теплоснабжения, ведь он обеспечивает теплом значительное количество потребителей. Из-за длительного срока эксплуатации коммуникации уже исчерпали свой ресурс, поэтому специалисты проводят комплексную замену не только трубопровода, но и запорной арматуры.

В городской теплогенерирующей компании отмечают, что гидравлические испытания являются одним из важнейших этапов подготовки к отопительному сезону. Они помогают своевременно выявлять скрытые дефекты сетей и устранять их до начала подачи теплоносителя. Подготовительные работы продолжаются во всех районах Днепра, а завершить их планируется до 1 сентября, чтобы обеспечить стабильную работу теплового хозяйства в осенне-зимний период.