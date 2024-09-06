'Он мотивирован и делает все возможное': физиотерапевт рассказал о военном, который лечится в центре реабилитации в Днепре

Физический терапевт рассказал о военном, который лечится в реабилитационном центре Днепра.

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Юре 24 года. Он из Днепра. Доброволец. Защищал Украину с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

"Я проснулся утром 24 февраля 2022 года и увидел записку, оставленную мамой. Там речь шла о начале вторжения. В голове тогда были смешанные чувства. Однако через несколько часов решил – нужно идти защищать свой дом. Пошел в военкомат", – рассказал Юрий.

Сначала его не брали, говорили – молодой. Но мужчина приходил каждый день.

"За три месяца мне предложили контракт. Подписал. Был в бригаде, в которой и хотел, в Донецком направлении", – поделился защитник. Юрий был командиром разведгруппы.

Ранение получил 18 ноября 2023 года. "Тогда шли группами на задачу – заминировать позиции. Я был вместе с сапером в первой группе. Начался артобстрел. У сапера в рюкзаке сдетонировали противопехотные мины со шрапнелью, он погиб на месте, а большая часть осколков прилетела в меня. Самый большой попал в шею и повредил позвоночник", – вспоминает защитник.

Эвакуировали быстро. Несли 3,5 км на руках. Потом был в госпитале. Дальше лечение в столице.

"Провел 10 месяцев в Киеве. Захотел домой, в Днепр, в этот реабилитационный центр. Мне много рассказывали о нем. Приехал, едва передвигался колесным креслом, а теперь уже могу немного стоять и заново учусь ходить. Ибо осколок "подмазал" нервный столб: проблемы с чувствительностью ног, спастика идет волнами, нарушено движение в правой ноге", – рассказывает защитник.

Реабилитационный центр Днепра – один из самых современных в стране. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальную программу, по которой вместе работает мультидисциплинарная команда.

"У пациента травма спинного мозга и позвоночника. Такие травмы – тяжелые. Он не может управлять нижними конечностями, ухудшается их сила. Сейчас мы работаем над выносливостью пациента. Юрий очень мотивирован и делает сверхвозможное от себя", – рассказал физический терапевт Михаил.

А психолог Кристина добавила: "В настоящее время он достаточно стабилен психологически во время реабилитации здесь. Юрий очень силен, заинтересован в работе и хочет идти только вперед".