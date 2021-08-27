Одиозный депутат из Днепра Краснов гневно высказался из-за парада на День Независимости и заявил о 'подмене патриотизма'

Одиозный днепровский депутат и бизнесмен Загид Краснов спустя несколько суток после Дня Независимости Украины обвинил власть страны в "подмене патриотизма".

На своей странице в социальной сети Facebook он заявил, что масштабные мероприятия, которые отгремели по всей стране к 30-летию Независимости Украины и, на которые страна потратила немало денег, являются "издевательством".

По его мнению, украинцев "колбасит так, что не ведают, что творят", а деньги нужно было отдать тем, кто просит милостыню, медикам, детям.

По его мнению, в нецензурных выражениях в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина якобы нет патриотизма.

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"Не понимаю людей, которые репостят парады, в том числе военные, на которых идут по улице и орут "Путин х…ло". Нет тут ни героизма, ни патриотизма. Думаете, Путин испугается и будет дрожать под кроватью?" – написал он.

Напомним, около месяца назад Загид Краснов написал обращение к "президенту, главы МВД и генпрокурору" с просьбой спасти его рекламные конструкции, которые по решению исполкома демонтировали, а младший сын Краснова – Руслан пропустил очередную сессию облсовета из-за своего визита в Москву и даже сделал фото на Красной площади в Москве.