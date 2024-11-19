Обереги от вражеских пуль: маленькие днепряне передали 1000 кукол-мотанок защитникам на передовую

19 ноября, проходит 1000 дней после начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. 1000 дней, за которые каждый украинец, независимо от места, возраста или профессии, стал частью большой борьбы за свободу. К этой памятной дате в Днепре стартовал проект "1000 мотанок", цель которого поддержать украинских защитников символическими оберегами, созданными руками детей.

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"Сегодня тысячный день войны. Дети нашего заведения подготовили патриотические куклы-мотанки для защитников. Мы хотим поддержать наших военных, ведь каждый их день – это борьба за нашу независимость. Наши мотанки компактны и их легко носить с собой. Такие занятия помогают детям отвлечься от сложных событий. С начала войны мы уже передали сотни мотанок на фронт и за границу", – рассказала Ольга Бульдович, руководитель кружка "Познайка".

Сегодня тысяча кукол-мотанок была передана военным на передовую.

"На первый взгляд это простая вещь. Но мотанки, созданные детскими руками, особенно греют душу и ободряют в трудные минуты. Мы раздадим эти обереги собратьям, потому что именно благодаря таким подаркам от детей мы всегда помним, за чей покой мы боремся", – отметил военнослужащий Дмитрий.

Яна Бандер, заведующая Центром украинской культуры "Коло калиновое", рассказала об идее проекта: "Эта инициатива возникла после того, как Ольга прочла притчу о 1 000 журавликах. Мы верим, что наши мотанки станут оберегами для воинов и всей страны. С самого начала вторжения дети и родители вместе плели маскировочные сетки, собирали гуманитарную помощь, производили патриотические сувениры. Проект "1000 мотанок" – еще один шаг к нашей победе".