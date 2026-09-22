Новый лифт, санитарные помещения и безбарьерная среда: как в Днепре обновляют Центр социальной адаптации для эвакуированных людей

В Днепре продолжается ремонт Центра социальной адаптации по ул. Госпитальной, 4. Здесь принимают эвакуированных пожилых людей, в том числе маломобильных, людей с инвалидностью и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. В настоящее время ремонт второго этажа учреждения вступает в завершающую стадию.

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Центр рассчитан на 170 койко-мест. Из-за ремонтных работ в настоящее время он работает не на полную мощность. Завершить ремонт планируется до конца октября.

Работы проводятся при поддержке международных партнеров. В одном из корпусов работают подрядчики за счет средств Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и благотворительного фонда "Ангелы Спасения". Здесь ремонтируют коридоры, обновляют системы отопления и электросети, устанавливают системы пожарной безопасности и вентиляции, утепляют крышу, а также заменяют системы водоснабжения и водоотведения.

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Особое внимание уделяется безбарьерности. В жилых комнатах создаются условия с учетом потребностей людей с ограниченной подвижностью. В Центре уже установили новый лифт, автоматические двери и отремонтировали санитарные помещения. Все входы в учреждение оборудованы без ступенек, поэтому люди с ограниченной мобильностью имеют доступ ко всем помещениям.

В Центре оказывают комплексную социальную поддержку. Люди могут временно проживать в стационарных условиях, получать четырехразовое питание и круглосуточный уход. Сотрудники помогают с гигиеническими процедурами, приемом пищи, выполнением назначений врача и, при необходимости, сопровождают в медицинские учреждения.

Подопечным также помогают восстановить документы, оформить статус ВПЛ, пенсионные и другие социальные выплаты. В центре работают реабилитологи, проводят занятия по восстановлению навыков самообслуживания, а также психологические, спортивные, творческие и досуговые мероприятия.

Директор Центра социальной адаптации Юлия Смолярчук рассказала, что учреждение принимает даже людей без документов и помогает их восстановить. Два штатных реабилитолога работают с подопечными над улучшением и восстановлением навыков самообслуживания. Главная задача Центра – не только обеспечить уход, но и помочь человеку адаптироваться и определить дальнейший путь.

Центр также сотрудничает с общественными и благотворительными организациями. В частности, общественная организация "Океан добра" оказывает помощь в виде социального сопровождения, гуманитарной и реабилитационной поддержки. Совместно с благотворительным фондом "Восток SOS" организуют эвакуацию и дальнейшее размещение маломобильных людей в местах постоянного проживания.

Среди тех, кто получил помощь в Центре, – 75-летняя Валентина Шевченко из Дружковки. Женщина жила одна. После того, как в доме отключили свет, газ и воду, а обстрелы усилились, она обратилась к волонтерам за помощью с эвакуацией.

В Днепр Валентина добралась через Краматорск, Славянск и Лозовую. В Центре ей предоставили жилье, питание, необходимую медицинскую и бытовую помощь. Женщина рассказала, что довольна отношением сотрудников, чистотой и порядком в учреждении.

Сейчас сотрудники Центра помогают Валентине определиться с дальнейшим местом проживания. Она хочет переехать в дом престарелых недалеко от Кропивницкого, чтобы быть поближе к сыну.

В Центре поддерживают людей и в личных жизненных переменах. Двое подопечных, которые познакомились уже после эвакуации в Центр, решили пожениться. Церемония запланирована на 29 сентября.

Юлия Смолярчук рассказала, что пара не была знакома до поступления в Центр, а отношения между ними завязались уже после эвакуации. Сотрудники учреждения радуются за подопечных и помогут им организовать свадьбу.

С начала 2026 года услугами Центра воспользовались более 650 человек. Всего с момента открытия учреждения помощь здесь получили более 5 тысяч человек.