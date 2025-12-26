Новогодняя сказка под землей: в метро Днепра засияла главная елка города

Днепр получил необычный, но уютный новогодний подарок – В этом году главная городская елка впервые "поселилась" под землей, на станции метро "Вокзальная". Праздник состоялся по всем традициям, но в абсолютно безопасных условиях.

Станция метро превратилась в настоящее волшебное королевство! Три километра гирлянд создали невероятную атмосферу — золотые и синие огоньки танцевали на потолках, огромная елка украшена яркими шарами, а воздух наполнен праздничной музыкой и детским смехом.

Гостей праздника встречали веселые персонажи: белоснежный медведь, который не стеснялся танцевать с посетителями, и стайка эльфов в красочных костюмах. Люди с восторгом фотографировались, дети визжали от радости, а взрослые ловили мгновение новогодней магии на камеры своих телефонов.

"Это специальный подарок от городских властей горожанам. Мы заботимся о безопасности, поэтому выбрали метро – здесь комфортно, тепло и, самое главное, безопасно", – объяснил Евгений Хорошилов, начальник управления культуры Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.

И еще одна отличная новость: в течение всего праздничного периода, до 15 января, вход на станцию "Вокзальная" абсолютно бесплатный! Можно приходить целой семьей, наслаждаться праздником, делать фото в специальных фотозонах и просто ощущать новогоднюю атмосферу.

"Пожалуйста, приходите, празднуйте, празднуйте! Мы ждем вас и поздравляем с Рождеством и наступающим Новым Годом. Днепряне достойны настоящего праздника!" – приглашает горожан Евгений Хорошилов.

Подземная новогодняя сказка ждет каждого – тепло, безопасно и по-настоящему празднично.