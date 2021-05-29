Noosphere инвестировала в Украину более полумиллиарда гривен. Днепр – в лидерах

Группа проектов Noosphere инвестировала в Украину более полумиллиарда гривен. Больше всего средств для развития космической отрасли получил Днепр.

Об этом стало известно в ходе встречи правительственной делегации с представителями Noosphere, посвященной обсуждению возможности государственно-частного партнерства в космической отрасли в Украине. Проходила встреча в рамках конференции UkraineInvest Talks и посещения завода "Флайт Контрол" в Днепре.

Во время визита премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр Кабинета министров Олег Немчинов, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко имели возможность осмотреть производство и ознакомиться с проектами группы Noosphere.

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Стороны обсудили возможности производства спутников в Украине. Чиновники заявили, что государство заинтересовано и будет способствовать деятельности частных космических компаний. Представители власти заверили, что времена давления на бизнес в Украине давно прошли и государство будет максимально способствовать улучшению инвестиционного климата, в том числе, и на законодательном уровне. Об этом ранее заявлял председатель депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия и другие представители власти. Кроме того, чиновники пообещали оказать поддержку для совместного открытия планетариев по всей Украине.

"По инициативе Максима Полякова примерно полмиллиарда гривен было инвестировано в космическую отрасль Украины, в том числе, и в развитие производственных и исследовательских мощностей в Днепре. Благодаря этим инвестициям было создано более 300 рабочих мест для специалистов аэрокосмической и смежных отраслях", – рассказал Джон Изелли, генеральный директор Noology.

Такие инвестиции позволяют молодым украинским талантам реализовать себя в Украине и присоединиться к воплощению глобальной миссии Максима Полякова.

"Максим Поляков верит в то, что знания и данные, полученные в результате освоения космоса, необходимо использовать для улучшения жизни людей на Земле. Его миссия - обеспечение доступа в космос для сохранения планеты. Его инвестиции также дают возможность улучшать жизнь людей в Украине благодаря финансированию социальных проектов", - добавил Джон Изелли.

Среди социальных инициатив руководитель общественной организации "Ассоциация Ноосфера" Михаил Рябоконь отметил Vernadsky Challenge, реконструкцию Днепровского планетария, Gagarin Park - проект с осовременивания части парковой зоны Ботанического сада ДНУ имени Олеся Гончара и Noosphere Engineering School.

"Для развития космической отрасли необходимы квалифицированные кадры. Поэтому в наших лабораториях юные таланты имеют возможность работать над собственными идеями и получать поддержку ученых и бизнеса. И мы с радостью предоставляем поддержку активной и заинтересованной молодежи ", – пояснил Михаил Рябоконь.