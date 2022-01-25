Нам это было необходимо: жители отдаленного района Днепра рассказали, как новая амбулатория изменила их жизнь

Мария Шевчук
Днепр
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Нам это было необходимо: жители отдаленного района Днепра рассказали, как новая амбулатория изменила их жизнь

В Днепре качественное переформатирование единого медицинского пространства остается приоритетом. Открытие новых лечебных учреждений (особенно в отдаленных районах города) – это комфорт для людей и достойные условия труда для врачей.

В поселке Ясном, что граничит с Таромским, новую амбулаторию № 6 центра первичной медико-санитарной помощи № 12 жители ждали по многим причинам. "Людей много. До этого медицинский центр был очень далеко от нас – в Таромском. Пешком дойти туда было невозможно – особенно маломобильным. Кроме того, у нас много пожилых людей. Да, транспорт есть, но под маршрутку или электричку нужно еще подстроиться. Спасибо, что амбулатория появилась", — говорит Виктория Леонтьева.

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Жители Таромского и поселка Ясного удовлетворены новой амбулаторией

У Днепра длительная и плодотворная история сотрудничества со Всемирным банком, который совместно с городом финансирует строительство и реконструкции в общей сложности 29 амбулаторий, большинство из которых уже открыты и принимают пациентов. Это новое медучреждение – одно из таких. Амбулаторию в Ясном построили с нуля – на месте бывшего пустыря. За счёт города сюда приобрели мебель и оборудование. "Мы очень рады и благодарны, что у нас появилось это лечебное учреждение и все, что в нем есть. Здесь светло, просторно и тепло. Это очень важно", – рассказывает жительница Ясного Зинаида Мальцева.

Новое помещение отвечает всем требованиям безбарьерности

Новое помещение отвечает всем требованиям безбарьерности. Есть функциональный пандус, необходимые указатели, тактильная плитка, удобная для маломобильных групп населения уборная.

Врач Дмитрий Кушнир

Амбулатория обслуживает около 2 тыс. человек. Фактически это все жители поселка Ясного, а также частично жители Таромского. В здании обустроено 11 кабинетов – среди которых есть пункт прививки и кабинет для лихорадящих больных. Врач Дмитрий Кушнир работает в Ясном почти десять лет. Говорит: в новой амбулатории есть все условия. Пану Кушниру есть с чем сравнивать, ведь раньше пациентов приходилось принимать в старом здании, где было всего три комнаты. Сейчас только один его кабинет разделен на три блока – с отдельными комнатами для осмотра детей и взрослых: "Прежде всего, здесь тепло, и это очень важно для осмотра малышей. Теперь у нас также есть оборудование для взятия анализов, интернет. Есть физиокабинет и даже дневной стационар".

Со своей стороны, городской голова Днепра Борис Филатов подчеркнул: мэрия воплощает многие проекты в разных сферах муниципального хозяйства.

Городской голова Днепра Борис Филатов

"Когда мы заявляем о создании в Днепре единого медицинского пространства, это предполагает работу не только в центральных районах города – на больших жилмассивах – и не только ремонт в базовых городских больницах. Это также создание современной инфраструктуры в частном секторе и в отдаленных районах. Ведь люди все равны, все – наши земляки. Так что развитие должно быть равномерным", — сказал Борис Филатов.

В здании обустроено 11 кабинетов – среди которых есть пункт прививки и кабинет для лихорадящих больных
Амбулаторию в Ясном построили с нуля – на месте бывшего пустыря
В новой амбулатории есть все условия
Амбулатория обслуживает около 2 тыс. человек