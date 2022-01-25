Нам это было необходимо: жители отдаленного района Днепра рассказали, как новая амбулатория изменила их жизнь

В Днепре качественное переформатирование единого медицинского пространства остается приоритетом. Открытие новых лечебных учреждений (особенно в отдаленных районах города) – это комфорт для людей и достойные условия труда для врачей.

В поселке Ясном, что граничит с Таромским, новую амбулаторию № 6 центра первичной медико-санитарной помощи № 12 жители ждали по многим причинам. "Людей много. До этого медицинский центр был очень далеко от нас – в Таромском. Пешком дойти туда было невозможно – особенно маломобильным. Кроме того, у нас много пожилых людей. Да, транспорт есть, но под маршрутку или электричку нужно еще подстроиться. Спасибо, что амбулатория появилась", — говорит Виктория Леонтьева.

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У Днепра длительная и плодотворная история сотрудничества со Всемирным банком, который совместно с городом финансирует строительство и реконструкции в общей сложности 29 амбулаторий, большинство из которых уже открыты и принимают пациентов. Это новое медучреждение – одно из таких. Амбулаторию в Ясном построили с нуля – на месте бывшего пустыря. За счёт города сюда приобрели мебель и оборудование. "Мы очень рады и благодарны, что у нас появилось это лечебное учреждение и все, что в нем есть. Здесь светло, просторно и тепло. Это очень важно", – рассказывает жительница Ясного Зинаида Мальцева.

Новое помещение отвечает всем требованиям безбарьерности. Есть функциональный пандус, необходимые указатели, тактильная плитка, удобная для маломобильных групп населения уборная.

Амбулатория обслуживает около 2 тыс. человек. Фактически это все жители поселка Ясного, а также частично жители Таромского. В здании обустроено 11 кабинетов – среди которых есть пункт прививки и кабинет для лихорадящих больных. Врач Дмитрий Кушнир работает в Ясном почти десять лет. Говорит: в новой амбулатории есть все условия. Пану Кушниру есть с чем сравнивать, ведь раньше пациентов приходилось принимать в старом здании, где было всего три комнаты. Сейчас только один его кабинет разделен на три блока – с отдельными комнатами для осмотра детей и взрослых: "Прежде всего, здесь тепло, и это очень важно для осмотра малышей. Теперь у нас также есть оборудование для взятия анализов, интернет. Есть физиокабинет и даже дневной стационар".

Со своей стороны, городской голова Днепра Борис Филатов подчеркнул: мэрия воплощает многие проекты в разных сферах муниципального хозяйства.

"Когда мы заявляем о создании в Днепре единого медицинского пространства, это предполагает работу не только в центральных районах города – на больших жилмассивах – и не только ремонт в базовых городских больницах. Это также создание современной инфраструктуры в частном секторе и в отдаленных районах. Ведь люди все равны, все – наши земляки. Так что развитие должно быть равномерным", — сказал Борис Филатов.