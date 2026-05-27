Надежное тепло зимой: в Днепре ремонтируют сети и обновляют оборудование

В Днепре продолжается комплексная подготовка к новому отопительному сезону. Крупнейшее теплоснабжающее предприятие города – КП "Теплоэнерго" – выполняет масштабные работы по обновлению теплового хозяйства. Соответствующую задачу поставил городской голова Борис Филатов. Сейчас предприятие обновляет тепловые сети, проводит капитальные ремонты оборудования и техническое обслуживание генераторных установок, которые обеспечивают работу котельных в случае возможных аварийных отключений электроэнергии.

Одним из ключевых направлений подготовки является замена изношенных теплосетей. В частности, на одной из улиц Индустриального района специалисты завершают капитальный ремонт трубопровода отопления диаметром 89 мм и общей протяженностью около 84 метров. Работы включали демонтаж аварийного участка, подготовку траншей и монтаж новых стальных труб.

Начальник теплового участка № 1 КП "Теплоэнерго" Анатолий Лавренюк сообщил, что необходимость ремонта возникла после аварийной ситуации зимой из-за подтопления грунтовыми и канализационными водами. Тогда специалисты выполнили временный ремонт, а сейчас полностью заменили поврежденный участок трубопровода. По его словам, работы фактически завершены, осталось упорядочить территорию и выполнить асфальтирование. Главное – жители получат надежное теплоснабжение в отопительный период.

Он также отметил, что аналогичные работы сейчас продолжаются и в других районах города. После проведения гидравлических испытаний теплосетей специалисты оперативно выявляют аварийные участки и готовят их к замене. По словам Анатолия Лавренюка, все текущие и капитальные ремонты чрезвычайно важны, ведь это не только подготовка к зиме, но и гарантия того, что дома днепрян будут с теплом даже в сложных условиях.

Местная жительница Галина рассказала, что зимой из-за поврежденной сети на этом участке постоянно были протечки и парили люки. Она отметила, что хорошо, что ремонт проводят именно сейчас, в теплый период, а не зимой. По ее словам, жители с пониманием относятся к временным неудобствам, ведь главное – стабильное тепло зимой.

Параллельно КП "Теплоэнерго" проводит техническое обслуживание генераторных установок на котельных. Сейчас такие работы продолжаются на одной из котельных левобережной части Днепра. Специалисты проверяют исправность оборудования, заменяют масло и фильтры, тестируют системы запуска, электронику и работу генераторов под нагрузкой.

Заместитель директора КП "Теплоэнерго" Владимир Билан отметил, что резервные источники питания остаются критически важными для работы теплового хозяйства города. Он отметил, что генераторы были установлены в непростой для страны период, и сейчас их активно готовят к следующей зиме. Техническое обслуживание проходят все установки – от маломощных до генераторов на 450 и даже 1000 кВт. Проверяется каждый узел, электроника и кабельное хозяйство, чтобы в случае необходимости оборудование работало бесперебойно.

По словам Владимира Билана, предприятие уже запланировало значительный объем работ в рамках подготовки к отопительному сезону. В частности, предусмотрено восстановление тепловой изоляции на сетях теплоснабжения протяженностью 26,5 км, капитальный ремонт 14 котлов, установка 47 энергосберегающих насосов и замена почти 8 км тепловых сетей.

В то же время он добавил, что это предварительный объем работ, который, скорее всего, еще будет увеличиваться. Однако стабильное выполнение ремонтной кампании напрямую зависит от финансовой дисциплины потребителей. Именно поэтому предприятие призывает абонентов, которые имеют долги за тепло, своевременно рассчитаться.