Начата регистрация на днепровскую платформу для подготовки к НМТ-2024

В Днепре КП "Днепр" объявило о начале регистрации на бесплатную платформу для подготовки учащихся к Национальному мультипредметному тестированию (НМТ)-2024.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

По словам директора коммунального предприятия "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города Днепр" Днепровского горсовета Артема Трапезникова, в дополнении платформы новыми материалами согласно программе НМТ-2024 принимают участие лучшие преподаватели города. Они уже приступают к записи новых уроков по добавленным в этом году предметам, а также разработке тестовых заданий.

"В прошлом году преподаватели сняли 116 видеолекций, загруженных на платформу, и разработали более 1500 новых тестов. В этом году мы уже начали адаптацию платформы в соответствии с требованиями НМТ-2024 и начинаем вместе с преподавателями съемки материалов по новым предметам. Речь идет об украинской литературе, испанском языке и географии. Регистрация на платформу открыта для 11-классников не только Днепра, но и всей Украины. Наша цель, чтобы с помощью днепровской платформы ученики всей Украины могли качественно подготовиться к НМТ. В прошлом году было зарегистрировано более 30 тыс. учащихся 11-х классов, из них 5 тыс. – из Днепра. В этом году мы ожидаем большее количество зарегистрированных школьников на нашей платформе", – рассказал во время брифинга 25 марта Артем Трапезников.

Формат НМТ в этом году – 3+1, где обязательны теперь не 3 предмета, как в прошлом году, а 4: украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор (украинская литература, иностранный язык, биология, физика, химия и география). "Призываем всех 11-классников не откладывать регистрацию, а сделать это уже сейчас. Это хорошая возможность вполне доступно, бесплатно и качественно подготовиться к национальному мультипредметному тестированию, чтобы показать хорошие результаты. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Для получения доступа к урокам необходимо заполнить форму, в которой указать: имя и фамилию, номер телефона, почту и город. Команда "еДнепр" проверит данные и отправит ссылку для доступа к курсу на указанную почту", – добавил Артем Трапезников.

Если возникли вопросы при регистрации, то можно обращаться на горячую линию коммунального предприятия "Дніпро" по номерам:

063-876-94-49,

067-876-94-49,

050-876-94-49

с 09:00 до 18:00 (с понедельника по четверг) и с 09:00 до 16:45 (в пятницу).