На парижском конгрессе Филатов призвал мэров Франции поддерживать украинские города

Мэр Днепра Борис Филатов во второй раз выступил на большом Конгрессе мэров Франции. В настоящее время в Париже эта конференция собрала более 10 тыс. участников. Под патронатом министра Европы и иностранных дел Жана-Ноэля Барро и специального уполномоченного Президента Республики по реконструкции в Украине Пьера Хейлбронна здесь проводят форум солидарности с Украиной.

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Во время своей речи на открытии первой панели мэр Днепра Борис Филатов рассказал французским коллегам о том, что сейчас переживает город как главный гуманитарный и медицинский хаб Украины.

Филатов подчеркнул, что война в Украине, события в украинских общинах должны и дальше оставаться на повестке дня европейских стран.

"Для нас важна поддержка свободной духом Франции, подарившей миру лозунг "Свобода, равенство, братство". Мы благодарим весь французский народ, который остается сейчас на стороне добра. И подумайте еще раз, коллеги, все, что я сейчас сказал. Не нужно отпускать Украину ни из политической повестки дня, ни из своего сердца. Будьте рядом с нашим героическим народом", – подчеркнул Филатов.