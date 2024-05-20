На этой неделе Днепр доставил на Харьковское направление и восток около тысячи дронов и квадроциклов, – Филатов

Днепр продолжает системно снабжать Силы обороны транспортом, дронами и техникой, которую заказывают защитники.

"Очередная и очень мощная партия помощи нашим военным. Это почти тысяча дронов. Среди них почти 900 – FPV, и остальные – "мавики". И также 85 квадроциклов, которые мы предоставляем нашим силам обороны под очередной заказ от ребят. Сейчас, когда ситуация на фронте очень обострилась, все это поедет на Харьковское направление и на восток", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Он также подчеркнул, что город и дальше будет помогать Вооруженным Силам.

В то же время военнослужащий Андрей отмечает, что кроме дронов постоянно сохраняется потребность в том числе и в квадроциклах.

"Квадроциклы получали, опыт есть. Очень удобны в использовании при эвакуации раненых, при подвозе БК. Очень выручают", – говорит украинский защитник.