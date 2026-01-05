На дорогах – 300 тонн масла, движение будет парализовано несколько суток: Филатов о последствиях атаки РФ на Днепр

В понедельник, 5 января, во время дроновой атаки на Днепр россияне попали по гражданскому производству. В результате обстрела на дороги вылилось сотни тонн масла. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Видео дня

Напомним, сегодня россияне атаковали город беспилотниками. Около 12:16 в городе прогремел мощный взрыв. После него в одном из районов произошел масштабный пожар, поднялся густой дым.

Городской голова Днепра раскритиковал замалчивание со стороны официальной пропаганды того, что российские дроны ударили по сугубо гражданскому производству.

По его словам, в результате удара на проезжую часть вылилось около 300 тонн масла. Коммунальные службы сразу начали ликвидацию последствий – дорогу засыпают песком и специальной смесью, однако быстро полностью восстановить движение невозможно.

Борис Филатов отметил, что проезд по Набережной в Днепре будет полностью невозможен ориентировочно в течение 2–3 суток:

"Следите за официальными ресурсами горсовета. Мы будем информировать о движении общественного транспорта, и перекрытии дорог".

Отдельно Филатов подчеркнул, что объект, по которому ударили российские войска, принадлежит американской компании Bunge из Сент-Луиса, штат Миссури.

"Расскажите об этом миру", – написал он.