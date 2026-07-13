Молодежь Днепра выиграла международные гранты: в городе создадут центр психологической поддержки и медиацентр с резервным питанием

Молодежь Днепра продолжает привлекать международную поддержку для реализации важных социальных инициатив. Благодаря грантам Украинско-датского молодежного дома команда молодежной сети "Хвиля" реализует два новых проекта, направленных на развитие молодежной инфраструктуры, поддержку психического здоровья и создание современных условий для обучения, творчества и самореализации.

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Первый проект предусматривает создание комнаты психоэмоциональной разгрузки на базе Молодежного центра Днепра. Здесь обустроят пространство для отдыха, арт-терапии, медитаций и неформального общения. Воспользоваться им смогут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, в частности школьники, студенты, внутренне перемещенные лица и участники молодежных инициатив.

В рамках проекта также планируется провести пять арт-терапевтических занятий с участием психологов для около 100 молодых людей, а также стратегическую сессию, в ходе которой участники определят дальнейшие направления развития нового пространства.

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Второй проект – "Медиацентр без отключений" – обеспечит бесперебойную работу Молодежного медиацентра Днепра даже во время перебоев с электроснабжением. Благодаря установке инверторной системы резервного питания молодые журналисты, фотографы, видеооператоры и дизайнеры смогут продолжать создавать контент, освещать жизнь города и реализовывать собственные проекты независимо от внешних обстоятельств.

Помимо технического оснащения, в рамках проекта состоится серия тренингов по медиаграмотности, созданию цифрового контента, фото- и видеопроизводству, а также информационной безопасности.

Исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского городского совета Сергей Луденский отметил, что важна инициативность молодежи, которая самостоятельно разрабатывает проекты, привлекает международных партнеров и получает грантовое финансирование. По его словам, создание пространства психоэмоциональной поддержки поможет молодым людям восстанавливать внутренние ресурсы, а проект "Медиацентр без отключений" обеспечит возможность непрерывно работать и развивать профессиональные навыки даже во время перебоев с электроснабжением. Также он поблагодарил Украинско-датский молодежный дом за поддержку молодежных инициатив Днепра.

Заместитель руководителя молодежной сети "Хвиля" Элина Косолапова рассказала, что идея создания комнаты психоэмоциональной разгрузки возникла в ответ на реальные потребности молодежи. По её словам, это пространство станет местом, где можно будет отдохнуть, пообщаться, принять участие в арт-терапии, встречах с психологами и других мероприятиях, помогающих восстановить эмоциональный баланс. Она добавила, что открытие пространства планируют приурочить ко Дню молодёжи.

Руководитель ОО "Молодежный медиацентр Днепра" Дмитрий Жевжик отметил, что установка резервной системы питания позволит команде медиацентра бесперебойно работать даже во время длительных отключений электроэнергии.