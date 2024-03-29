Много практики и диплом востребованной профессии: в профессионально-технических заведениях Днепра прошел день открытых дверей

Владислава – девятиклассница днепровской школы № 40. Пришла сегодня на день открытых дверей в Днепровский региональный центр профессионально-технического образования. У девочки уже есть цель – поступить именно сюда.

"Я хочу стать кондитеркой и уметь выпекать всевозможные вкусности. Здесь мне показали преподаватели простой мастер-класс по приготовлению смузи. Мне понравилось, как они просто объясняют схему приготовления. Итак, хочу поступить сюда, хорошо выучиться. Когда получу диплом – начну свой маленький бизнес: изготовление вкусностей на заказ. Это ведь востребовано. К тому же это заведение расположено рядом с моим домом", – говорит школьница.

В этом заведении обучают и другие специальности.

"Штукатур, облицовщик-плиточник, каменщик, электросварщик и т.д. У нас есть мастерские для практики. Для студентов, которые будут поступать к нам из других городов, есть расселение в общежитие", – рассказывает Оксана Била, директор Днепровского регионального центра профессионально-технического образования.

Дмитрий учится здесь почти год. Уже овладевает в классе практики укладки плитки. "Я захотел поступить сюда, потому что востребована профессия. Для меня это важно. Хочу в дальнейшем зарабатывать хорошо. Более того – хочу восстанавливать Украину", – говорит студент Днепровского регионального центра профессионально-технического образования.

После получения диплома выпускники сразу смогут трудоустроиться. Ведь у заведения уже есть контакты с предприятиями, которые заинтересованы в квалифицированных кадрах, отмечает начальник управления профессионального образования, образовательных учреждений департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Михаил Гончар:

"В Днепре 6 именно городских заведений профессионального технического образования. Все открыты для будущих студентов. Приглашали на день открытых дверей всех учеников Днепра, по школам предоставляли расписание, когда какое заведение принимает. Поэтому приглашаем на обучение!".

Днепровский региональный центр профессионально-технического образования при поддержке города получил Государственный грант и попал в список первых 72 заведений со всей Украины, которые планируют обновить по проекту #100 мастерских.

Такая трансформация станет толчком для комфортного, эффективного обучения и формирования высококлассных навыков и умений для будущих специалистов. Ведь в тройке лидеров по вакансиям – рабочие специальности.

"Большой спрос в электромонтерах, операторах станков с программным управлением, сварщиках, каменщиках, пекарях, кондитерах и т.д. Уровень зарплаты на таких вакансиях чаще всего от 25 до 70 тысяч гривен на предприятиях Днепра. Поэтому подобное заведение — одно из тех, кто выпускает востребованные рабочие профессии на рынке труда города", — отметила глава инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета Татьяна Янушкевич.

Детальнее о каждом городском учреждении профессионально-технического образования здесь.