Международные стандарты и меню по детскому вкусу: в школе Днепра запустили пилотный проект свободного выбора блюд

В днепровской школе №1 питание в столовой адаптировали по принципу свободного выбора блюд. Меню полностью отвечает новым нормам, а оборудование и процесс приготовления – по международному стандарту производства безопасной пищевой продукции HACCP. В общем, различные вариации рецептов, внешнего вида и даже запаха блюд позволяют избежать ситуаций, когда ребенок отказывается от школьных яств, ведь те не похожи на еду, которую готовят дома.

"Мне это нравится, дома ем такое. Сейчас лучше, ведь можно выбирать все по своему вкусу. Вообще вкусно", – делится впечатлениями от завтрака второклассник Кирилл. Он сегодня лакомится квашеной капустой с морковью, яйцом, макаронами и апельсинами.

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Одноклассник Кирилла Владик также выбрал подобные блюда, однако свою порцию разнообразил хлебом с омлетом.

"Я люблю такое есть. И мне здесь нравится. Я слышал хорошие отзывы. Говорят (друзья, – ред.), что им нравится, потому что можно самим выбирать", — комментирует школьник.

Как известно, завтраки в школах Днепра бесплатные для учащихся со 2 по 4 класс. Через несколько недель пилотный проект уже собрал немало одобрительных отзывов как самих детей, так и родителей.

Заведующая производством Татьяна подводит первые итоги утра в школьной столовой. Говорит: в сегодняшнем меню гарниров с рисом, гречневой кашей с овощами и пастой с твердым сыром фаворитом стали макароны:

"У детей разные вкусы. Любят разное, и это нормально. Сейчас им нравится, что дали право выбора. Для сравнения, раньше они часто оставляли что-то на тарелках. Сейчас все съедают".

В общем, здесь теперь столовая всегда готовит по три варианта блюд. Пища содержится в подогреваемой посуде, а дети берут ее в специальные подносы из нержавеющей стали с углублениями.

Новая система стала совместной инициативой мэрии и компании, обеспечивающей питание. Основные условия, в которых она нуждается, — модернизированный пищеблок, современная столовая и качественное оборудование. В пищеблоке пилотной школы заменили все коммуникации и сделали перепланировку. По словам технического директора профильной компании Константина Батуры, в школе установили конвектоматы.

Такая техника значительно бережливее и позволяет готовить блюда гораздо быстрее: "Оборудование имеет контроль системы безопасности пищевых продуктов. Это автоматическое протоколирование температурного режима. Если есть отклонения, срабатывает сигнал. Это позволяет избегать человеческого фактора – нежареные или пережаренные блюда. Переоборудование этой школы продолжалось менее полугода".

Персонал школьной столовой также консультирует профессиональный бренд-шеф Тарас Губа: "Я создаю видеоуроки, позволяющие персоналу готовить по технологиям. Здесь благодаря новому оборудованию учить было гораздо легче".

Мэр Днепра Борис Филатов отметил: пилотный проект школы № 1 позволяет не только повысить качество детского питания, но и прислушаться прежде всего к детским вкусам.

"Это позволяет четко планировать возможность приготовления пищи на следующий день – учитывая пожелания детей – и точно рассчитывать количество продуктов. Мы будем продолжать этот опыт и в дальнейшем. Будем экстраполировать его и на другие школы. Сейчас мы ведем переговоры с профильными министерствами на выделение субвенции для еще десяти подобных проектов. Очень надеюсь, что все удастся. Но независимо от того, получим ли мы субвенцию от государства, мы будем распространять этот опыт за счет городского бюджета. Ведь это – хороший и правильный ход. Так что питание в школах будет на должном уровне", – прокомментировал Борис Филатов во время своего визита в школу №1 двадцать первого февраля.