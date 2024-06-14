Мэрия Днепра выделила средства на оснащение кафедры университета, где готовят кадровых военных специалистов

В Днепре украинский государственный университет науки и технологий получил от города денежный сертификат на развитие кафедры военной подготовки для будущих кадровых военных специалистов ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Это первый пример такого сотрудничества между мэрией и высшим образованием, ведь последние не подчиняются местному самоуправлению.

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Комментируя это событие, мэр Борис Филатов отметил, что Днепр не только системно помогает Силам обороны техникой, дронами и транспортом, но и нашел возможность поддержать тех, кто сейчас получает образование для службы в рядах защитников.

"Это важно для города – работать для укрепления украинской армии во всех необходимых процессах. В том числе и когда речь идет о подготовке курсантов", – сказал он.

Так, средства территориальной общины пойдут на приобретение современного оборудования для лаборатории военной кафедры и профильных тренажеров.

"Мы сможем приобрести оборудование, чтобы навыки были не только теоретическими, но и отвечали реалиям нашего времени. Это не только о качестве обучения, но и о безопасности жизни", – отметили в университете.