Мэрия Днепра подписала меморандум по 'Прозорро.Продажи'

Благодаря эффективному управлению городским хозяйством территориальная громада будет больше зарабатывать. Приватизация объектов недвижимости коммунальной собственности и выставление их на электронные аукционы в системе "Прозорро.Продажи" позволяет городу зарабатывать десятки миллионов гривен, избавляясь от заброшенных помещений.

25 ноября Днепр одним из первых в Украине подписал меморандум с государственным предприятием "Прозорро.Продажи" о сотрудничестве по построению в Украине прозрачной и эффективной системы реализации и аренды имущества и земельных участков.

"Прозорро.Продажи" – одна из самых эффективных нынешних систем. Мы рады, что, подписав этот меморандум, Днепр стал одним из первых в практике, которая впоследствии распространится на всю страну. Днепр – открытый город, который стремится быть комфортным для своих жителей и ответственно относится к средствам городского бюджета", – сказал секретарь городского совета Днепра Александр Санжара.

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Сотрудничество позволит привлекать больше потенциальных инвесторов и повышать стоимость лотов на электронном аукционе. Речь идет, в частности, об информационной поддержке – в соцсетях и в СМИ. Это сделает торги более эффективными.

"Мы хотим помочь всем научиться пользоваться этой системой, в которой проходят электронные аукционы, чтобы более прозрачно и эффективно использовать коммунальное имущество. От этого жители получат новые рабочие места, ведь бизнес будет создавать новые объекты. Города будут получать больше денег в бюджет", – сообщил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

Города-подписанты меморандума также будут получать обширные консультации специалистов "Прозорро.Продажи". В частности, в проведении тренинга помогает Ассоциация городов Украины.