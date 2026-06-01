Мэр Кельна Бурместер приехал в Днепр на личную встречу с Филатовым

Лорд-мэр Кельна Торстен Бурместер посетил Днепр с личным визитом. Среди руководителей городов-побратимов он стал первым, кто лично прибыл сюда во время полномасштабной войны. Как известно, на протяжении уже почти четырех лет Кельн, который является одним из самых влиятельных городов в Германии, оказывает Днепру системную поддержку.

Это медицинское оборудование, техника для спасателей, генераторы, автобусы, солнечные электростанции, оборудование для школ и многое другое. В то же время мэр Борис Филатов подчеркнул: в межмуниципальном сотрудничестве Днепр ценит не только материальную помощь, но и огромную моральную поддержку немецкого народа.

"Наша дружба и партнерство с Кельном начинались еще в первые месяцы полномасштабной войны. Это был первый крупный европейский город, который обратился к нам с предложением помощи и дружбы. Как известно, друзья познаются в беде. Для нас сейчас очень важно, что во время, когда так много вражеских обстрелов и другого ужаса этой войны, наши друзья не побоялись приехать в Днепр, чтобы привезти очередную помощь", – подчеркнул Филатов.

Как хаб международной помощи Днепр получил от Кельна машины скорой не только для своих больниц, но и для других общин области.

"Хочу засвидетельствовать свое уважение всему немецкому народу за поддержку и помощь. В прифронтовой зоне это особенно важно. Ведь это спасенные жизни. Главное – мы видим, какого качества эти автомобили. Это предоставление качественных и своевременных медицинских услуг", – отметил руководитель ДнипроОВА Александр Ганжа.

В целом во время своего визита в Днепр мэр Кельна Торстен Бурместер посетил городскую 16-ю больницу. Он также осмотрел крупнейший в мире еврейский общественный комплекс Менора, Музей истории Днепра, зал славы в холле мэрии, где хранятся флаги боевых бригад и благодарности днепрянам от военных, а еще прогулялся по Кельнскому бульвару. Кроме этого, вместе с Филатовым они побывали на местах наиболее разрушительных российских ударов.

"Главное, что я возьму с собой – это то, что мы увидели, как днепряне твердо убеждены в намерении защищать свой город, делать его лучше. И это то, в чем мы как немцы, как жители Кельна готовы вас поддерживать и помогать вам", – отметил лорд-мэр города Кельна Торстен Бурместер.