Мэр Днепра Филатов и руководитель ДнепрОВА Лисак приняли участие в Конгрессе местных и региональных властей

12 апреля в Черновцах под председательством президента Украины Владимира Зеленского провели заседание Конгресса местных и региональных властей. Среди 160 присутствующих, в частности, были руководитель Днепрова Сергей Лысак и мэр Днепра Борис Филатов, который также является членом президиума и правления Конгресса. Еще более 1,5 тысяч участников присоединились онлайн.

Во время своего выступления глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что больше внимания должно быть уделено энергетике. Кроме того, речь шла о поддержке воинов, проходящих лечение и реабилитацию. Как известно, Днепр является примером доказательной реабилитации раненых – в городской клинической больнице 4 работает мощный центр реабилитации, который является одним из лучших в Украине.

Вместе с этим Владимир Зеленский подчеркнул, что для преодоления сегодняшних вызовов войны нужны максимальное единство и взаимодействие:

"Нужно делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности. Не терять времени, укреплять Украину. В то же время, максимально коммуникировать всем и на всех уровнях с нашими партнерами, в частности между общинами, чтобы внимание мира к Украине сохранялось".

Известно, что Днепр активно продолжает развивать межмуниципальное партнерство с городами других стран. Это сотрудничество с немецким Кельном, итальянским Миланом, японской Осакой, столицей Финляндии – Хельсинки, городами Гранд-Рэпидс и Амарилло (США), а также Чехией.

В целом на заседании и выступлениях чиновники неоднократно отмечали Днепр и область как лидеров в поддержке обороноспособности страны и ее экономического тыла.