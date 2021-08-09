Мать была пьяная, отец кричал на врачей: очевидцы раскрыли новые детали гибели ребенка в аквапарке Днепра

Свидетель трагедии в аквапарке Happy Day в Днепре, когда утонул 9-летний ребенок, рассказала, что мама мальчика была пьяная. По словам днепрянки, женщина прибежала к бассейну спустя 10 минут после того, как ребенка вытащили из воды.

Об этом свидетель происшествия рассказала у себя в Instagram. Соответствующие скриншоты опубликовали в местном Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина написала, что скорую помощь в аквапарк вызвала ее мама и сообщила о ребенке на рецепцию аквапарка. Посетители рассказали, что мальчик не умел плавать и якобы был с психическим расстройством. Несколько раз ребенок хотел прыгнуть в бассейн, но его не пускали. По словам очевидцев, пока родители мальчика пили на баре, он все-таки прыгнул.

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"Мать была пьяная, я извиняюсь, в ничто. Кричала: "меня дома убьют", "мы больше никогда не придем к вам в аквапарк", "Женя, звони Наташе", пока сотрудники аквапарка и прибывшие медики (кстати очень быстро) пытались реанимировать ребенка", – рассказала женщина.

Она добавила, что отец мальчика тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Он якобы кричал на людей вокруг, рассказывал врачам, что и как им делать. После этого он накричал на женщину, которая достала телефон, чтобы посмотреть время.

"И при этом, внимание, даже не выпустил из рук стакан с пивом", – написала очевидец.

По словам женщины, она пробыла в аквапарке с семьей около сорока минут, все это время мальчика пытались реанимировать. Две машины скорой помощи еще два часа стояли в аквапарке после происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре в аквапарке Happy Day на жилом массиве Победа утонул 9-летний ребенок. Трагедия произошла в воскресенье, 8 августа, в большом бассейне. Ребенокутонул, когда женщина оставила его одного и отошла в другую сторону аквапарка.