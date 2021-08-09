В Днепре в аквапарке погиб 9-летний ребенок: появились детали трагедии. Фото

В Днепре в аквапарке Happy Day в жилом массиве Победа утонул 9-летний ребенок. Трагедия произошла в воскресенье, 8 августа, в большом бассейне.

Мальчик вместе с мамой приехал отдыхать из Новомосковского района Днепропетровской области. Ребенок утонул, когда женщина оставила его одного и отошла в другую сторону аквапарка, сообщает местное издание "Наше місто".

Один из работников заведения заметил, что ребенку стало плохо в бассейне для взрослых. Мальчика вытащили и позвали медиков. На место вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия врачей не дали результата. Ребенок умер на месте. Правоохранители начали выяснять обстоятельства происшествия в аквапарке.

Видео дня

В социальных сетях пишут, что мальчик приехал в аквапарк вместе с мамой и папой. По словам пользователей Facebook, родители якобы были в состоянии алкогольного опьянения, когда произошла трагедия.

На странице Happy Day сообщили, что на следующий день после ЧП, в понедельник, 9 августа, аквапарк не работает. Причиной назвали санитарный день.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре в аквапарке Happy Day ребенку разбили голову на водной горке. Происшествие случилось, когда мальчик на соседней горке перелез через ограду, проигнорировав правила безопасности, а пострадавший Тимофей как раз съезжал в воду.