Максимальная независимость критической инфраструктуры: Филатов обратился к днепрянам и рассказал, как город готовится к следующей зиме

Днепр, который несмотря на постоянные вражеские обстрелы справился с этим отопительным сезоном лучше других громад, системно готовится к следующей зиме. У города есть собственный план энергетической устойчивости, который является частью общегосударственной инициативы, впрочем, его выполнение требует существенных ресурсов громады. Поэтому Днепр сейчас делает все, чтобы не терять времени перед приходом холодов.

Видео дня

"Конечно, поскольку это инициатива на уровне страны, она должна предусматривать и государственное финансирование. Мы надеемся на эту поддержку, однако, не можем терять время, ожидая ее. Потому что до новой зимы не так уж и далеко. Поэтому сейчас Днепр изыскивает собственные возможности. На прошлой сессии из средств резервного фонда уже были перераспределены первые 190 миллионов гривен. Чтобы начать автономизацию систем водоснабжения", – объяснил мэр Борис Филатов.

Ключевым направлением остается достижение максимальной независимости объектов критической инфраструктуры, в частности систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и городского электротранспорта.

В рамках плана предусмотрена установка солнечных электростанций, накопителей энергии и когенерационных установок, которые будут обеспечивать бесперебойную работу критических объектов. Особое внимание уделяется модернизации насосно-фильтровальных станций: оборудование планируют заменить на низковольтное, которое сможет работать даже при питании от генераторов.

Также в планах – строительство нового трубопровода, что позволит обеспечить альтернативные пути водозабора в случае возможных атак на объекты водоснабжения.

По предварительным оценкам, реализация этих мероприятий потребует от 3 до 5 миллиардов гривен.

Кроме того, накануне состоялось заседание бюджетной комиссии с участием представителей всех депутатских фракций, включая оппозицию, и общественности. При обсуждении рассматривалась возможность привлечения кредитных средств от международных и государственных банков. После продолжительной дискуссии участники достигли консенсуса относительно дальнейших шагов.